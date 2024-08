El pasado jueves, Ultima Hora publicaba entre las fotos que ilustraba el reportaje sobre el Rey Felipe en el Club Náutico de Palma, una en la que se veía -de espaldas- al empresario Toni Gil -ex propietario de Caballito de Mar- entregando una gorra al Monarca, una gorra de la Fundación La Matica, de la que es miembro.

-No me lo pensé -nos dijo-. Cuando le tuve delante, y viendo que podía pues estaba muy cerca de mi, le entregué la gorra, que aceptó con mucho gusto. He de reconocer que en eso me echó una mano Jaume Anglada….

-Tenemos entendido que tanto él, como Carolina Cerezuela, son padrinos de La Matica, ¿no?

-Sí, lo son. Y creo que este año, dentro de unos meses en que vuelvo allí, Jaime también viajará, más que nada par a conocer a los niños y ver como viven, además de visitar la escuela en la que reciben educación.

-Volviendo a la entrega de la gorra… ¿No le recordaste a don Felipe que él fue muchas veces, tanto a La Lubina como al Caballito de Mar muchas veces; que incluso estuvo el último año que lo tuvisteis?

-Sí, claro, se lo dije. Y él se acordó, pero… Vamos, eso es lo de menos. Lo importante es que como es persona muy receptiva, se la entregué, la cogió y… Pues que muy contento, sobre todo por la visibilidad que esto ha dado a La Matica, que es lo que pretendía.

-¿Qué es La Matica?

-Es una asociación solidaria, creada por tres azafatas de Air Europa a raíz del terremoto de Haití, el que muchos niños se quedaron huérfanos, en la calle, lo cual les conmovió mucho y decidieron ayudarles… Primero se desarrolló en este país, para, posteriormente instalarse en la localidad dominicana de Bocachica, en una pequeña escuelita, llamada La Matica. En ella se atiende a muchos niños… Sí, se les atiende en el aspecto educativo y en todo lo que tiene que ver con su alimentación. Y todo eso gracias a la ayuda de donantes… Trabajadores de Air Europa, por ejemplo, a través de la web de La Matica dan un euro cada mes. También contamos con la ayuda de voluntarios y gente solidaria, mucho de los cuales llegan a través de la web o de las redes sociales…

-Y de actos como el de la entrega de la gorra al Rey…

-Bueno, sí. Al menos esa era la intención.

-Tú ya has estado en La Matica, ¿no?

-En cinco ocasiones, la última este año, hace unos meses, en que viajé con mi mujer y mi hija de 12 años, entre otras cosas porque quise que esta vea que para según que personas, entre ellas muchos niños, no les es fácil encender la luz de su casa, o que abran el grifo y salga agua que puedan beber. Y es que estando en estos lugares, viendo a personas como tú que no pueden conseguir lo que tú si puedes, te ayuda a poner los pies en el suelo, ver la realidad y entender mejor que has de colaborar en causas solidarias.

-Si mal no recuerdo, tú, en tiempos del Caballito de Mar, en las cenas que organizabas por Sant Sebastià, donabas una parte del ticket de la misma a la solidaridad…¡Que se yo!, una niña con cáncer, familias en el umbral de la pobreza, Ovejas de Mica…

-Bueno, sí, hicimos eso durante dieciocho años. Y la gente colaboraba mucho, lo cual me animaba a continuar…

-¿Crees que el COVID nos ha hecho más solidarios?

-Menos de lo que imaginaba. Pensaba que íbamos a cambiar en este aspecto, pero no. O al menos en la medida que creía que iba a ser.

- ¿Lo dices porque ves más gente viviendo en la calle y durmiendo bajos las estrellas?

-La realidad es que en Palma cada día se ve más gente en la calle, sí

-Y puede ser eso debido a que la política no trata del mismo modo al ciudadano que paga sus impuestos que al que no cotiza ni vota, que son la mayoría de los que duermen en la calle…

-Sí, podría ser que es influyera. El otro día leí en este diario que una mujer cubana dormía en la calle desde hacía 20 días y que comía cuando podía y… Pues que eso no tendría que ocurrir. Los gobiernos tendrían que resolver este tipo de problemas, creando centros de acogida y agilizando la burocracia para que estas personas pudieran legalizar su situación.