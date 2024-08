«Ha sido una semana muy mala. Estamos en España y nos hablan en un idioma de fuera». Con esta frase ha descrito un hombre asturiano antes los micrófonos del programa Cinc Dies de IB3, quien ha añadido que es una «falta de respeto que en España nos hablen en un idioma de fuera».

Esta situación se dio el pasado miércoles en el Aeropuerto de Palma, cuando el reportero paró al hombre y a su familia para preguntarles sobre sus vacaciones en Mallorca. «Fue una semana muy larga (..). Hemos estado en Magaluf, pero muy mal, muy mal».

Aunque el idioma al que el turista se refería no queda claro, ya que podría estar hablando del alemán o el inglés, el video no ha tardado en hacerse viral y muchos internautas lo han interpretado como un ataque a la lengua catalana. «Si no vol tornar que no torni, ja sabem que en sobren.», «Gent com aquesta, que no torni!» o «Millor parlar espanyol i no molestar» son algunos de los comentarios más aplaudidos ante esta situación, la cual queda algo difusa ya que en ningún momento aclara la lengua contra la que carga.