50 años de una jugada maestra

Era un jueves, 1 de agosto de 1974. Hace hoy cincuenta años. Por primera vez en la mancheta de la portada de Ultima Hora aparecía Pedro Serra como director. Era el inicio de una aventura periodística y empresarial que le encumbró como un auténtico genio de la prensa escrita. Con Serra, hace medio siglo, se inició una verdadera revolución y un terremoto que alzó a este diario, fundado el 1 de mayo de 1893, en líder indiscutible en Baleares. Una gesta que perdura a día de hoy. Y que se ha ido acentuando con el paso del tiempo.

Ultima Hora ha reunido a cuatro históricos de aquellos inicios gloriosos: Tomás Monserrat, Pep Roig, Pedro Prieto y Joan Torres. Un cuarteto de leyenda que apuntaló aquel diario emergente con un periodismo cercano e innovador, que sedujo a miles de mallorquines en poco tiempo. Un producto ganador. Tres de ellos ya estaban en plantilla con la familia Tous y Pedro Prieto fue un fichaje estrella de Pedro Serra, que tenía un olfato único para detectar a jóvenes promesas.

Tomás Monserrat, mítico fotógrafo y periodista, apunta que, de aquellos tiempos, «hay que destacar al gran capitán, a Pedro Serra, que dirigió un diario que por entonces salía por la tarde y al que le venía justo vender algunos ejemplares. Y donde más vendía era en el barrio chino, Porta de Sant Antoni y alrededores. El objetivo de Pedro Serra era vender ejemplares muy pronto, cuando se abría el mercado del Olivar, cuando iban las verduleras y las pescaderas. Y a partir de aquella aventura, que luego continuó con la venta de los periódicos en los semáforos, Ultima Hora se puso líder. Y sigue siendo líder. Podríamos decir que aquí estamos un equipo campeón de la Copa de Europa». Monserrat recuerda que «Pedro Serra nos invitaba a cenar al restaurante El Túnel, en la calle Apuntadores, de ahí lo del ‘espíritu de El Túnel’. Y todo empezaba con una bronca, después otra, y cuando empezábamos a cenar nos decía: ‘Bueno, todo muy bien y a partir de mañana haréis esto y esto. Primero la bronca y después los elogios».

Histórica portada de ‘Ultima Hora’ del 1 de agosto de 1974. «Todo sube». También la difusión del diario comenzó a subir.

Pep Roig, genial dibujante, rememora su llegada a aquella redacción atípica: «Mandé un dibujo por correo y se publicó el 19 de marzo de 1970. Era de la grúa municipal. Y era horroroso. Fue un milagro que me lo publicaran. Hace 50 años que me pregunto cómo es posible que aún esté colaborando en este periódico. El otro día hice un cálculo y habré publicado más de 20.000 dibujos. Cuando llegó Pedro Serra pasaba por delante de mí, pero no me conocía. Hasta que preguntó quién era yo. Fui luego redactor, jefe de sección, redactor jefe y director de Brisas. Pedro Serra nos cambió a todos nuestras vidas. Y nos dio una consigna: Ahí donde hay un mallorquín, tiene que estar Ultima Hora».

Pedro Prieto, reportero de raza, cuenta que solía hacer tándem con Joan Torres en sus viajes por el mundo en busca de isleños o de noticias de impacto, «pero a veces Joan me engañaba con Pep Roig», bromea. Interviene el aludido: «Fue en Reims, en Francia. Estaba nevando y Pedro cogió la cama pequeña y dura del hotel y nos quedó la grande y que se hundía para Joan y para mí». Prieto no ha olvidado la frase que más les repetía el director Serra: «Cuando veía a alguien por la mañana en la redacción, se enfurecía. Nos decía: ‘a la p... calle, que es donde un periodista tiene que estar para sacar noticias’. Y tenía toda la razón del mundo. Esto, en 50 años, no ha cambiado. La noticia siempre está en la calle».

Arriba, los históricos Pedro Prieto, Pep Roig, Joan Torres y Tomás Monserrat con Miquel Serra, Albert Orfila y Javier Jiménez, el actual equipo directivo de ‘Ultima Hora’, en el restaurante El Túnel, que hace 50 años ya albergaba las reuniones de Pedro Serra y sus periodistas.

Joan Torres, histórico jefe de fotografía de la cabecera, remarca que «con Pedro Serra llegó la revolución, y llevó el periódico al número uno. Pero también me gustaría decir que se encontró con unos periodistas con muy buena predisposición. Hacíamos muchísimas horas, de nueve de la mañana a diez de la noche. Al medio año de entrar Pedro Serra, me di cuenta de que cuando íbamos a un sitio decían ‘están los de Ultima Hora ’. De repente, acojonábamos. Antes, íbamos a un sitio y ni caso. Después, o nos amaban o nos temían. La redacción estaba siempre llena de gente. Nunca dudé de que llegaríamos a ser los número uno. No había freno».