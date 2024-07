El Fòrum de la Societat Civil ha presentado hoy las conclusiones del I Congrés de Turisme de la Societat Civil, celebrado el mes pasado. Se trata de un documento que recoge cerca de 200 propuestas para combatir la saturación y reformular el modelo turístico de Baleares. Gran parte del ideario plasmado en el texto se concentra en una misma idea: el decrecimiento. «Desde el sector público y empresarial se habla simplemente de limitar las llegadas a las cifras actuales, pero eso no sería sostenible porque ahora mismo ya no lo es», afirma uno de los portavoces del Fòrum, Jaume Garau, para subrayar que «solo hay una alternativa: decrecer». Eso sí, plantean hacerlo «poco a poco» y «sin dejar a nadie en la cuneta» para que no afecten al empleo y se traduzca en una pérdida de la ocupación.

Garau ha comparecido en el Estudi General Lul·lià en compañía de la presidenta del Fòrum, Joana Maria Palou, para presentar estos resultados, los cuales son prueba de que «el Congreso fue un éxito de participación», según ha recalcado Palou. La segunda edición del congreso, han avanzado, tendrá lugar la temporada que viene. Ambos han recalcado que medidas como las que se plantean en este documento tendrán que ser recogidas tarde o temprano en otros territorios del mundo que padecen los mismos problemas, muchos de ellos del entorno europeo más cercano a Baleares. «El problema que tenemos, lo tienen también otros destinos europeos: Europa tendrá que decir estas mismas cosas algún día». Otras de las propuestas que se recogen en el documento es transformar hoteles obsoletos en viviendas o dejar de hacer promoción turística y de acudir a ferias internacionales. Por otra parte, desde el Fòrum se ha expresado de nuevo su desacuerdo con la estructuración de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad del Govern y de sus 12 grupos de trabajo, en los cuales, se quejan, el Fòrum está «subrepresentado». Frente a esa subrepresentación, han criticado el desequilibrio de una Mesa que cuenta con muchos representantes del mundo empresarial. Por lo que respecta a la preocupación expresada desde algunos puntos del sector turístico en torno a las últimas manifestaciones ciudadanas y sus efectos sobre los mercados emisores, el Fòrum cree que «está por ver» que estas movilizaciones se vayan a traducir en una retracción de la demanda turística tal y como se vaticina. «No lo creemos», ha señalado Garau para subrayar que estas movilizaciones «denotan un grado de conciencia importante» de la sociedad mallorquina.