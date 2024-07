Mallorca se enfrenta este miércoles al pico de la segunda ola de calor de este verano y toda la Isla se encuentra en alerta por altas temperaturas, ya que se esperan 41º a la sombra en algunas zonas. La delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares ha activado aviso naranja por altas temperaturas en el interior, sur, la Serra de Tramuntana, norte y nordeste; en levante las máximas serán altas pero no tanto, ya que se estima que no pasen los 38º.

Ante esta situación se recomienda evitar exponerse al sol en las horas centrales del día, así cómo hacer deporte o actividades que requieran esfuerzo al aire libre, ya que puede producirse un golpe de calor. Además, es aconsejable beber mucha agua y llevar tejidos frescos, especialmente en el caso de las personas mayores y los niños, que son los más vulnerables a las temperaturas extremas.

Este pasado martes, 30 de julio, también fue muy caluroso y se superaron los 40º en varios municipios, como sa Pobla o Porreres; es el segundo día del verano de 2024 que se llega a estos valores térmicos. Si se cumplen las previsiones, se podrían superar este miércoles, último día del mes de julio, ya que se prevé que los termómetros lleguen a los 41º en algunas zonas.

Esta pasada noche también ha sido muy calurosa, especialmente en las zonas costeras. Cabe destacar que el mercurio no ha bajado de los 25º en varios puntos, lo que se conoce como una noche tórrida. En muchos otros municipios las mínimas no han descendido de los 20º, por lo que las noches han sido tropicales. Según los expertos, cuando el termómetro no baja de los 20º hay dificultades para conciliar el sueño.

Ligero descenso de las temperaturas

El mes de agosto comenzará con un ligero descenso de las temperaturas, pero aún seguirán siendo muy altas, por lo que la Isla seguirá inmersa en la ola de calor. El pronóstico del tiempo en Mallorca para este jueves también anuncia cielos poco nubosos o despejados. Además, el viento soplara flojo variable y brisas costeras.