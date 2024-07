El president del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará esta semana a Palma en medio del mayor choque institucional entre el Govern balear y el Gobierno central, con al menos cuatro leyes aprobadas este año por Prohens cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por el Ejecutivo de Sánchez y con el conflicto sobre los menores migrantes no acompañados y con la decisión de Marga Prohens de recurrir al Tribunal Supremo para que el presidente convoque una reunión de la Conferencia de Presidentes.

Las relaciones entre ambas administraciones no había estado tan tensas hasta ahora, pero no se espera que haya una reunión entre Sánchez y Prohens después de que el president sea recibido mañana en el Palau de l’Almudaina. Estas reuniones sí eran habituales con Francina Armengol cuando era la presidenta del Govern.