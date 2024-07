«Cuando era pequeño, formaba parte de un grupo de niños de mi barrio que no iban a jugar a fútbol. Yo vivía en un corral, así que un día les dije a los amigos de hacer teatro allí. Pusimos a la venta entradas y las mujeres de casa venían a vernos. Recuerdo todavía el olor a cebolla y ajo de sus ropas porque llegaban directas a vernos actuar después de preparar la cena. Se tomaban muy en serio el hecho social de ver una comedia. Pero nos decían que a ver si podíamos hacerlo en otro horario para que pudiesen ir arregladas».

Así describe esa parte de su vida el director y escritor Manel I. Serrano (Son Servera, 1977) para explicar de dónde viene su afán por el teatro y el mundo dramaturgo. Un camino que ha seguido y que le ha dado las mejores aventuras sobre el escenario y la oportunidad de ser profesor de jóvenes con inquietudes teatrales. Ahora se tira a la piscina con Aula Oberta, un proyecto muy personal ya que se trata de teatro social, una herramienta de dinamización comunitaria que interviene socialmente en una barriada a través del arte dramático. El curso, que comenzará el 13 de septiembre, se realizará en el Teatre Mar i Terra y será completamente gratuito porque lo financia el Ajuntament de Palma. Va dirigido a cualquier persona entre 15 y «200 años», como bromea el artista.

A final de curso, Manel preparará con los alumnos -hay plaza para un máximo de 20 personas- una obra de teatro que representarán en el Mar i Terra. "Espero que la gente que se apunte se sienta a gusto y empoderada, y tenga ganas de venir cada viernes. Será un teatro que no tenga ni edad, ni apellidos ni clase social. Todos son bienvenidos y todos tienen una historia que contar. Sin edulcorantes y con lenguaje propio", apunta el director.

Manel removía en su cabeza hacer algo de teatro social, y al final lo ha conseguido: «Desde siempre he tenido interés por este tipo de herramienta teatral, ya que, por algún motivo, he vivido historias personales que me han vinculado con el aspecto más humano de la sociedad».

Su trabajo tiene un gran componente experimental, así que lo que intentará hacer con Aula Oberta es que «los participantes tengan derecho a formar parte de la cultura, porque la cultura habla de nosotros. Esa es la idea que quiero dar en estas clases, que hable de ellos mismos, de quiénes son, y que lo expresen a través del arte dramático», destaca.

Algunas de los ejercicios que adelanta Manel I. Serrano del proyecto será, por ejemplo, utilizar «apodos pero destacando las virtudes, en lugar de los aspectos negativos». Además, el dramaturgo utiliza en su teatro alter ego para los personajes. Algo con lo que podrán jugar los alumnos.

Manel I. Serrano es profesor de teatro en el IES Joan Alcover y en el IES Manacor. También trabaja en Trampa Teatre y dirige un proyecto teatral en la Fundació Es Garrovers.