La Conselleria de Salut ha enviado un requerimiento de advertencia a a las entidades organizadoras del evento 'Libertad de expresión y libertad terapéutica' en el que se les advierte sobre la obligación de cumplir la normativa en relación a la promoción de prácticas no autorizadas de eficacia y seguridad no comprobadas. «Vamos a estar muy vigilantes», han advertido desde la Conselleria, señalando que el objetivo es impedir la promoción de prácticas no autorizadas y que, en caso de incumplimiento, se actuará en consecuencia.

De esta manera se atienden también las demandas de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (Apetp), que solicitó a la Conselleria «cancelar la celebración de un evento de repercusión excepcional y negativa en la salud de los ciudadanos», según ha informado Salut en un comunicado. Noticias relacionadas Josep Pàmies: «Es satisfactorio ver que gente con esclerosis vuelve a andar gracias a la marihuana» Más noticias relacionadas Cabe recordar que la Conselleria ya advirtió recientemente a los ciudadanos sobre "la peligrosidad que entrañan las cada vez más habituales pseudoterapias médicas que, en la mayoría de las ocasiones, se aprovechan de la situación de extrema vulnerabilidad de las personas que padecen enfermedades en una situación límite". Salut lanzó la advertencia ante la celebración este viernes de un acto organizado por el grupo Dulce Revolución que, según han remarcado en el comunicado, se trata de una organización que ha manifestado públicamente su desacuerdo contra las vacunas y habitualmente defiende la práctica de tratamientos sin evidencia científica que incluso pueden producir efectos perjudiciales para la salud. En esta línea, han recordado la existencia de un Plan de Protección de la Salud de las Personas frente a las Pseudoterapias de los ministerios de Sanidad y de Ciencia e Innovación, que busca proporcionar a la ciudadanía información veraz y rigurosa para poder diferenciar prácticas cuya eficacia para tratar o curar enfermedades ha sido contrastada científicamente frente a otras que no han demostrado esta eficacia, y así mejorar la adopción de decisiones informadas. Igualmente, la Organización Médica Colegial (OMC) también cuenta con un observatorio en este sentido. Con todo, la Conselleria ha avisado que el condicionante en la mayoría de técnicas o terapias es la inducción al cliente de la creencia que la técnica o terapia funciona per se, con el riesgo de que la convierta en su primera o única elección ante un problema de salud.