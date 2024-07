Las protestas en Mallorca y el resto de España contra la masificación turística ya se han hecho eco en los medios internacionales. Algunos de los países emisores de turistas, como Alemania, hace semanas que publican su opinión. «Mallorca ya ha tenido suficiente», escribe el medio liberal Frankfurter Allgemeine. Otra rotativa del país, el conservador Die Welt, imprime su portada del día con una imagen de la playa mallorquina junto al nombre de una canción alemana: «Sommer, Sonne, Rebellion» (Verano, sol, rebelión).

«Los políticos alemanes muestran comprensión por la protesta de Mallorca y advierten», informa el diario germano Rheinische Post. Dado que el tema ha llegado al parlamento, la portavoz de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania Anja Karliczek ha manifestado su opinión: «Los turistas, incluidos los alemanes, aseguran puestos de trabajo y garantizan ingresos fiscales, que a su vez se destinan a inversiones en infraestructura turística local. Es una parte importante del crecimiento económico, no sólo de Mallorca, sino de muchos países del sur de Europa». Sin embargo, matiza que el exceso de turismo causa problemas y añade que «esto genera descontento entre la población, no sólo en Mallorca, sino también aquí, que ya no puede pagar estos precios».

Por su parte, Stefan Zierke, portavoz del Partido Socialdemócrata de Alemania, ha declarado que «las actuales protestas en Mallorca contra el turismo de masas ponen de relieve un problema creciente que no solo se nota en España, sino también en Alemania: el exceso de turismo resiente a los locales. Por tanto, es importante desarrollar medidas que garanticen tanto los beneficios económicos como la calidad de vida de los residentes». La vicepresidenta del mismo grupo parlamentario Verena Hubertz añade que «es importante un trato cuidadoso con la naturaleza y un equilibrio entre los intereses de los residentes y los turistas».

Los medios alemanes no han sido los únicos que han enviado a sus corresponsales a la manifestación del pasado domingo. Los organizadores también han concedido entrevistas a medios británicos, como The Times. El periódico inglés ha publicado un vídeo de la protesta en sus redes sociales acompañado del pie: «Miles de activistas contra el turismo marcharon el fin de semana por la capital de Mallorca, Palma, en la última manifestación contra una industria que, según ellos, está destruyendo las comunidades locales». Mientras que, Daily Mail apuesta por un titular más polémico: «'The only thing coming home is you': Los manifestantes anti-turismo en Mallorca se burlan de la derrota de Inglaterra ante España en la Euro 2024 mientras miles salen a las calles para exigir que Gran Bretaña 'recupere a sus borrachos'».

Además, el mismo medio ha informado sobre el movimiento 'We Love Tourism Mallorca'. «La reacción contra las masivas protestas anti-turismo en Mallorca crece, ya que un grupo secreto de locales produce pegatinas de 'We love you' en apoyo a los turistas y acusa a los activistas de 'morder la mano que nos da de comer' tras la gran manifestación en Palma», explica el tabloide. Por otro lado, la gran cabecera de Rupert Murdoch, The Sun califica la protesta de «histórica» y titula «'Hoteles vacíos, sin coches de alquiler y sin ciclistas', corean los fanáticos anti-turismo».