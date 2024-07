Este es el protocolo que debes seguir si ves una tortuga en peligro en la playa

Las tortugas marinas, al igual que otros tantos animales de la fauna marina, viven en constante peligro por los residuos que son lanzados al mar. Es común ver como muchas llegan a la orilla en delicadas condiciones de salud. Muchas personas intentan ayudarlas para devolverlas a su hábitat, pero cometen errores que pueden condenarlas aún más. ¿Cómo hay que actuar si vemos a una tortuga marina en la playa?

Durante el año 2023, el Centro de rescate de la Fundación Palma Aquarium ayudó a 83 tortugas marinas (49 en Mallorca, 14 en Menorca y 20 en Ibiza y Formentera), de las cuales 26 pudieron recuperarse y volver al mar. La organización ha compartido los pasos que debes seguir si encuentras una tortuga marina en peligro. El primer punto del protocolo es llamar al 112 e informar de la situación, a veces creemos que podemos ayudar nosotros mismos a las tortugas, pero es necesaria la participación de un especialista. Si estás en una embarcación y un técnico te lo indica, hay que subirla a bordo siempre que sea posible.

El gran error que cometen las personas que ven una tortuga marina en la orilla es quitarle los materiales que han podido llevarle a esa situación. El Centro de rescate de la Fundación Palma Aquarium deja claro que es muy peligroso retirar un cabo, anzuelo, hilo, plástico o red que aprieten cualquier miembro de la tortuga, ya que puede ser dañino, perjudicarlas aún más, o incluso, condenarlas a una muerte. Cuando liberamos la estrangulación de un miembro, la sangre infectada empieza a circular libremente por el cuerpo y se producen infecciones que pueden afectar terriblemente al animal.

Tampoco hay que devolver a las tortugas al mar en cuanto las vemos, otro acto muy habitual a la hora de intentar salvarlas. Es muy importante que un veterinario analice el estado del animal para comprobar que su estado sea idóneo para volver a su hábitat. Aunque no veamos un daño visible, puede que haya tragado plásticos, anzuelos, o tenga alguna enfermedad, como una neumonía.

Otro punto clave poner a las tortugas en la sombra hasta que lleguen los profesionales y taparlas con toallas mojadas sobre el cuerpo, y no en la cabeza y la cloaca. En definitiva, la organización afirma que la mejor solución para evitar perjudicar la salud de las tortugas pasa por no tirar residuos al mar. Recomiendan llevar bolsas que no sean de un solo de uso, de tela , por ejemplo, reutilizar las bolsas de plástico y reciclar las que estén rotas o en mal estado.