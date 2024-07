Marian García, conocida en redes sociales como la Boticaria García es una farmacéutica y nutricionista de éxito que acumula un séquito de más de medio millón de seguidores en Instagram. Lo que diga la Boticaria va a misa. Esto, dice ella, «es una enorme responsabilidad». Hace tiempo que recibía preguntas respecto a el sobrepeso, las dietas, la comida. Así empezó la idea de escribir su último libro Tu cerebro tiene hambre: 5 grandes cambios que te ayudarán a perder grasa y ganar salud (Ed. Planeta) y que este viernes presentó en la Casa del Libro de Palma con una pequeña comunidad de fieles seguidores.

«Nuestro cerebro tiene hambre por muchas razones, por estrés o ansiedad, por la hiperconexión del mundo digital, por sedentarismo o incluso por hambre ambiental», resume la Boticaria en esta entrevista, que en su libro dedica todo un capítulo para hablar de estas causas y las herramientas para detectar por qué tenemos hambre, por qué estamos comiendo en un momento determinado y qué podemos hacer para no caer en las tentaciones que no son saludables.

«Se habla mucho del eje intestino-cerebro, pero yo incorporo el músculo también porque hay estudios científicos que corroboran que a la hora de ejercitar el músculo genera mioquinas, moléculas que ayudan a estimular buenas bacterias y a evitar el hinchazón, por ejemplo», explica la farmacéutica y nutricionista. Una reflexión que extrae a propósito de los problemas inflamatorios, como el SIBO, que están llenando las consultas: «Es importante que haya tratamientos para eliminar el sobrecrecimiento de bacterias, pero no sin antes mejorar la microbiota a través de la alimentación sana. El mundo ha cambiado mucho, hace 50 años ni teníamos supermercados ni alimentos ultraprocesados. Había más carnicerías, pescaderías y fruterías, y la gente cocinaba más n sus casas. Ahora, tenemos alimentos ultraprocesados».

Boticaria García deja claro una cosa: «Comer bien no es caro, lo que pasa que comer mal es muy barato. Es difícil competir con lo más económico, pero hay que recordar que estos alimentos tienen grasas, aditivos y no son buenos para la microbiota ni para el cuerpo. Creo que la comida tradicional, sana, ha perdido glamour, pero es que no hay nada más sano que una buena dieta mediterránea».

La menopausia y la pérdida de grasa

La farmacéutica es consciente de un tema que preocupa en especial a las mujeres: la menopausia. Boticaria García asegura que recibe bastante feedback de mujeres que preguntan cómo pueden mantener un físico sano tras este cambio hormonal. "A estas edades, las células del cuerpo, tanto en hombres como mujeres, tienden a quemar menos grasa.

Sin embargo, en ellas sucede algo distinto. Los estrógenos y las progesteronas, que son los que impiden que se acumulen kilos en zonas centrales, como el estómago, por una cuestión biológica, dejan de cumplir ello y empiezan a acumular más barriga.

"La buena noticia es que hay cura para esta pérdida de grasa al llegar a la menopausia, que es el entreno de fuerza empezando cuanto antes. Se recomienda que las mujeres se planteen esta nueva etapa de ampliar masa muscular cuando llegan a los 40 años. Este deporte será buen regulador y ayudará, durante esta etapa, a fortalecer también los huesos", defiende Boticaria García.