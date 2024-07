Riu Hotels & Resorts cumple un nuevo hito en su expansión internacional con la inauguración del nuevo Riu Plaza Chicago, un establecimiento ubicado en pleno corazón de una de las principales metrópolis de Estados Unidos, que supone el quinto hotel urbano de la cadena española en el país y el undécimo en todo el mundo. El hotel destaca por su estratégica ubicación en una de las mejores zonas de la ciudad y por ofrecer a sus huéspedes el bar 'The Rooftop' con vistas panorámicas a la ciudad en la planta 27 del edificio. El nuevo establecimiento, de cuatro estrellas y 390 habitaciones, destaca por estar ubicado estratégicamente en el corazón de Chicago, en la famosa zona comercial Magnificent Mile, uno de los distritos comerciales más grandes de Chicago. Sus alquileres son los terceros más caros de los Estados Unidos, detrás de la Quinta Avenida en Nueva York y Rodeo Drive en Beverly Hills. Esta apertura supone la consolidación de la cadena mallorquina en el país norteamericano con un rascacielos de nueva construcción, que representa el quinto de la marca Riu Plaza en Estados Unidos.

Chicago es la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos y uno de sus principales destinos turísticos. El edificio del nuevo hotel de Riu, sigue la tradición de la Escuela de Chicago, estilo arquitectónico que se desarrolló en la ciudad a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que fue pionero en la introducción de nuevos materiales y técnicas para la construcción de grandes edificios. El edificio, de 28 plantas, ofrece unas modernas instalaciones y una gran variedad de servicios como un gimnasio totalmente equipado, así como un restaurante o lobby bar. Uno de los principales atractivos del hotel, ubicado en la mayor población del estado de Illinois, es el bar 'The Rooftop', ubicado en la planta 27 del edificio, que abrirá en el mes de septiembre. Además de ofrecer servicio de bar y opciones gastronómicas los huéspedes y visitantes pueden disfrutar desde él de unas vistas panorámicas de la ciudad y desafiar al vértigo desde su balcón de cristal. Este elemento se ha convertido también en un icono en el Hotel Riu Plaza España de Madrid. En su interiorismo destaca el mural que recorre el friso del lobby y que evoca el icónico estilo Art Decó, en él se combinan materiales nobles, como mármol y madera, con elementos reciclados.

Durante su estancia los huéspedes del hotel pueden exploran lugares de interés cercanos como The Bean, una icónica escultura de acero inoxidable en el Millennium Park, The Willis Tower, que ofrece unas increíbles vistas de toda la ciudad, o el Navy Pier, un muelle histórico con entretenimiento, restaurantes y vistas panorámicas del lago Michigan. Una de las características más significativas de los hoteles Riu Plaza es su ubicación en los centros neurálgicos de algunas de las principales urbes del mundo, como es Chicago; el primer hotel de la cadena española en la denominada 'Ciudad de los Vientos'. A día de hoy, Riu cuenta con once establecimientos urbanos en Panamá, Guadalajara, Madrid, Berlín, Londres, Dublín, Miami, San Francisco, dos en Nueva York y ahora en Chicago. La hotelera tiene planes para seguir ampliando su cartera de hoteles Riu Plaza en Toronto, donde tiene un hotel en construcción, y con un tercer hotel en Nueva York, donde recientemente ha adquirido un terreno en la zona de Broadway.