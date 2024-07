El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha asegurado que desde el Ejecutivo se tiene el máximo respeto hacia los ciudadanos que acudan el domingo a la manifestación contra la masificación turística, pero también ha pedido que el respeto sea recíproco tanto para los ciudadanos que decidan no participar en la protesta como a los visitantes que se encuentren por la ciudad en el transcurso de la protesta. Ha insistido en que el Govern respeta la manifestación siempre que sea pacífica y no interfiera "a quien haya decidido no manifestarse, también a los visitantes".

El portavoz del Govern ha precisado que el Ejecutivo no teme que se produzcan incidentes y precisamente ha valorado el hecho de que todas las protestas que se han hecho en las Islas han sido pacíficas hasta la fecha. "No tenemos miedo de que pase nada porque precisamente aquí no se han producido incidentes, pero hemos visto comportamientos en Barcelona que esperemos que se den", ha asegurado Costa. El vicepresident se refería a imágenes de la ciudad catalana en la que se ve a residentes encarándose con los turistas lanzándoles agua desde pistolas de juguete. Unas 80 entidades y colectivos diversos de Baleares agrupadas en la plataforma 'Menys turisme més vida' han convocado para este domingo día 21 de julio a las 7 de la tarde en Palma una manifestación para reclamar medidas contra la masificación turística bajo el lema "Cambiemos el rumbo, pongamos límites al turismo". Los organizadores esperan que sea una gran movilización tras la que reunió hace dos meses a más de 10.000 personas en defensa de una vivienda digna. Aquella movilización la organizó el Banc de Temps de Sencelles y superó todas las previsiones que habían hecho los organizadores.