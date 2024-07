El expresidente de Baleares con el Partido Popular y hasta hace poco eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, se ha despedido este martes de la primera línea política al concluir el mandato para el cual resultó elegido en las elecciones europeas de 2019. El que también fuera en su momento alcalde de Marratxí con las siglas 'populares' ha escrito unas palabras en las redes sociales a modo de despedida, y se ha confesado «feliz» al plasmar las últimas líneas de su vida política.

«Estoy muy agradecido por este tiempo de descuento en política que me ofreció Albert Rivera hace cinco años» ha escrito José Ramón Bauzá en las redes sociales. El exmandatario balear no ha perdido oportunidad para recordar la importancia de la figura del fundador de Cs, e incluso una fotografía de ambos adornaba su escritorio en su despacho del Parlamento Europeo. En su despedida, Bauzá ha realizado un breve recorrido por las diferentes facetas que ha ocupado estos años en la política balear y también en la esfera nacional.

«Mi último día como político en activo y, qué queréis que os diga... estoy feliz!!!! Sé que a veces parece que cuando llevamos tantos años en este negociado la salida va a ser traumática, pero no es mi experiencia» ha afirmado. En este periodo Bauzá destaca «el honor de ser alcalde de mi ciudad, Presidente de las Islas Baleares», algo que según él mismo avanza ha sido «el mayor orgullo de mi vida». Después de eso fue «senador del Reino de España y ahora cinco años extra totalmente inesperados como eurodiputado».

«Ha sido una época apasionante, he conocido a profesionales increíbles, he tenido un equipazo, he viajado, he aprendido, y encima he refrescado el francés y el alemán... vamos, que me lo he pasado como un niño!!!!» exclama el farmacéutico y alférez reservista del Ejército español.

Bauzá termina su epílogo de la política señalando que su experiencia en el corazón de la Unión Europea (UE) ha sido «el colofón perfecto a una vida de servicio público muy intensa de la que me llevo muchos amigos y algún que otro enemigo para recordar que no hay ninguna excusa para defender las causas justas». Su escrito concluye con un aviso final: «la etapa post-política empieza ya y va a ser aún mejor que la anterior».