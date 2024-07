La primera ola de calor del verano llegará esta semana a Mallorca, si se cumplen los pronósticos. La delegada y portavoz de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha querido dejar claro que, de momento se trata de predicciones y hasta que no suceden no se pueden dar por hechas. No obstante, ha avanzado que está previsto que las temperaturas vayan subiendo durante los próximos días y ha detallado que entre el jueves y el sábado de esta semana se registrarán temperaturas máximas muy elevadas en el interior, norte y sur de la Isla.

Guerrero ha detallado que esta subida de temperaturas está motivada por una masa de aire africano con polvo en suspensión, que ya está afectando desde este lunes a Mallorca, pero será especialmente notable a partir del jueves. Uno de los motivos del ascenso térmico es que por la noche no refrescará y el ambiente se irá recalentando. No obstante, ha puntualizado que esta próxima madrugada, la del lunes al martes, se producirá una bajada de las mínimas, respecto a la anterior; las mínimas se moverán entre los 20º y los 24º, por lo que serán tropicales. Los expertos señalan que a partir de los 20º hay dificultades para conciliar el sueño. Cabe destacar que la madrugada del domingo al lunes ha sido tórrida en Palma Portopí, donde el mercurio no ha bajado de los 25º. La delegada y portavoz de la Aemet en Baleares ha precisado que es la segunda noche tórrida de este verano; lo normal es que en julio haya dos, pero ha recordado que en los últimos años se han registrado más. En concreto, en julio de 2023 se contabilizaron 18 y en ese mismo mes de 2022 fueron 12. De hecho, esta semana se espera que vuelva a haber noches tórridas en la capital balear y en otras zonas costeras de la Isla. Temperatures mínimes (ºC) 15 juliol 2024:

Nit tòrrida a Palma#Mallorca

25 Palma, Portopí

24 Far de Capdepera

24 Santanyí

23 Aerop. Palma

23 Llucmajor, Cap Blanc

23 Son Bonet Aeroport

23 Campos, Salines

23 Llucmajor

23 Cabrera

23 Portocolom

22 Sóller, porthttps://t.co/ZCqIZIC2hF pic.twitter.com/jhuZHe94fG — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) July 15, 2024 El pronóstico del tiempo en Mallorca para el martes, 16 de julio, también indica que habrá intervalos de nubes bajas, tendiendo durante la mañana a cielo poco nuboso; se esperan brumas y algún banco de niebla matinal. Las temperaturas diurnas bajarán, aunque en el sur y el oeste podrían subir; se espera que oscilen entre los 29º y los 34º ó en algunos puntos a los 35º. El viento soplará flojo variable, aumentando por la mañana a entre flojo y moderado del este y nordeste, con brisas costeras por la tarde. El miércoles, 17 de julio, se esperan cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas subirán ligeramente. Las mínimas oscilarán entre los 22º y los 25 º; mientas que las máximas se moverán entre los29º y los 35º, e incluso, los 36º en algunas zonas. El viento soplará, en general, flojo del este y nordeste con brisas costeras. El calor seguirá aumentando el jueves y las máximas estarán entre los 30º y los 37º, e incluso, puede llegarse a los 38º en puntos concretos. Aunque aún falta tiempo, si se confirma será necesario activar alertas por calor en algunas zonas de Mallorca. El viernes será aún más caluroso, ya que en algunos lugares se podrían registrar hasta 39º. El sábado las máximas podrían bajar un poco, hasta los 38º, pero seguirán siendo tan elevadas que es lo que permite hablar de ola de calor, si se confirman los pronósticos.