Este 'tardeo' dedicado a Gabriel Le Senne llevaba ya un tiempo gestándose; algunas semanas antes del reciente estallido crítico y la ruptura del acuerdo de gobierno entre PP y Vox que ahora coloca, al presidente del Parlament de les Illes Balears, en una posición aún más delicada de la que ya se encontraba tras protagonizar el episodio de las fotografías rotas de las 'Roges del Molinar'. Aunque, de hecho, ése fue uno de los motivos por el que sus compañeros de partido en Calvià decidieron llevar adelante esta iniciativa.

Según cuenta el cocinero y camarero del local Deja Vu Son Ferrer, bar en el que se celebrará el 'Tardeo con Le Senne' el próximo lunes 15 de julio, la regidora Esperanza Català (Vox) tuvo la idea de hacer «algo para animar a su amigo, ya que me contó que estaba de bajón y quería darle ánimos. Así se vendrá arriba», explica Isidro.

La fiesta llega en un momento crítico para Le Senne, que según explican desde el local, estaría presente en el tardeo organizado en su honor. «Primero queríamos hacerlo un poco sorpresa y no lo habíamos publicado pero cuando he visto que desde Vox Calvià lo han puesto en redes, ya se ha abierto la veda», nos desvela animado el cocinero.

Además, aunque el lunes es el día que el local destina al descanso del personal, harán una excepción y abrirán para poder celebrar este particular homenaje festivo al polémico presidente del Parlament, que lleva en el foco de los medios de comunicación varias semanas. Asimismo, no es la primera vez que el establecimiento se pone a disposición de la formación de ultraderecha para celebrar cenas y eventos, «yo trabajo en Protección Civil y por eso me conocen, conocen el local y han venido varias veces», aclara el trabajador.

Isidro es simpatizante de Vox pero dice que se trata de «un tardeo abierto, pueden venir simpatizantes de Vox y también los que no lo sean». Explica también que «mucha gente se ha interesado por el evento y nos escribe por Facebook e Instagram. Tenemos un aforo de 90 personas y yo creo que se va a llenar», cuenta emocionado.

Este es el cartel que se está enviando para dar promoción al curioso evento:

Gabriel Le Senne, por su parte, no ha confirmado su asistencia al 'tardeo' de Son Ferrer y parece ser «que no se lo espera» según desvela Isidro; por lo que, el próximo lunes, veremos si este detalle que han preparado sus compañeros de partido en Calvià hace más llevadera la importante crisis política que se está desarrollando en la formación.