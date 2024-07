Mickie Krause ha estado asociada con Mallorca durante varios años y es una parte integral del gremio de la fiesta en el Ballermann. En la terraza de su villa en la isla balear, el animador y músico habló con Mallorca Magazin sobre los inicios de su carrera hace 25 años en Playa de Palma, su estado físico y el cambio en la escena de la música de fiesta.

Sr. Krause, esta noche actuará en el escenario del Megapark de Playa de Palma, donde se le considera uno de los actos principales y el motor de la discoteca. Después de tantos años como estrella de Ballermann, ¿sigues emocionado antes de un concierto?

Siempre digo: lo que Wimbledon fue para Boris Becker, es el Megapark para mí. Eso significa que no estoy nervioso en absoluto, pero siempre hay una ligera sensación de hormigueo. Solo en las grandes actuaciones que se retransmiten en directo por televisión y en las que nada puede salir mal, me emociono un poco. Este fue el caso, por ejemplo, de la edición mallorquina de Wetten, dass..?! con Markus Lanz en 2013.

Antes de tu carrera como cantante pop, te habías formado como trabajador textil y como educador de jóvenes en el hogar. ¿Qué puedes sacar de este tiempo?

Desafortunadamente, el mercado textil en Alemania se ha derrumbado y la empresa en la que yo trabajaba ya no existe. En ese momento, hacíamos ropa de cama para el Bayern de Múnich y toallas para el Schalke 04. Sobre todo, aprendí a respetar a las personas que trabajan 40 horas a la semana.

El icono de la fiesta con una tortuga que se había topado en el jardín de su chalet. Foto: Uwe Erensmann

¿Cómo llegaste a la música? Es un salto bastante grande pasar de educador en el hogar a una estrella del pop que se para en el escenario frente a miles de personas…

Siempre he hecho música y también fui el payaso de la clase. En los Boy Scouts, yo era el que entretenía a 40 personas con la guitarra. En 1986 tenía mi propia banda de cinco integrantes, todos eran amigos de mi pueblo. En el mismo año, tuvimos una actuación en un concurso de talentos. Nuestra banda de rock llamada Solution fue la única en la que el público gritó un bis, lo cual fue una experiencia clave para mí. Después de eso, tuve claro que pertenecía al escenario y quería hacer música a tiempo completo.

¿Cuántas actuaciones tienes al año y cómo te las arreglas para completar esta enorme carga de trabajo?

Hay días en los que tengo hasta cuatro actuaciones seguidas en diferentes ciudades, cada una con una duración de 45 minutos. En sí mismo, funciona bastante bien. El problema no son los actos musicales. Más bien, los viajes de A a B son el principal estrés. Si esto es técnicamente difícil, tomo el avión privado. Este año todavía tengo unas 40 actuaciones en Mallorca, más 150 en Alemania. Hubo un año, que fue 2019, en el que me di cuenta de cómo podía sentirse el agotamiento. Desde entonces, he estado construyendo islas y respiros en mi agenda. Por ejemplo, sé que noviembre será un mes tranquilo después de la temporada en el que podré relajarme.

El músico alemán de 54 años lleva más de 20 años agitando la escena en Mallorca y en Alemania. Foto: Uwe Erensmann

Eres considerado uno de los mejores de la escena de la música de fiesta en Ballermann. ¿Cuál es tu relación con colegas como Julian Sommer, Lorenz Büffel, Isi Glück y Mia Julia? ¿No se están beneficiando estos artistas de tu éxito de alguna manera, o están compitiendo entre sí?

Es cierto que muchos se benefician del hecho de que yo fui un pionero. Si yo no hubiera estado en 1999, otros artistas no habrían existido en ese momento o incluso ahora en el presente. Veo a estos cantantes más como compañeros de armas que como competidores, y mi lema es 'el pastel es lo suficientemente grande para todos'. Lorenz Büffel, por ejemplo, es un gran tipo que ya estaba activo como DJ en el Megapark en 2003. Hay muchos colegas que conozco desde hace 20 años. Al principio solo tenía que competir con Jürgen Drews, y más tarde Peter Wackel se unió a nosotros. A partir de 2013, estuvimos literalmente inundados de cantantes de fiesta.

Actualmente estamos aquí en su villa en Mallorca. Esto significa que también estás firmemente conectado con la isla. ¿Consideras que Mallorca es tu segunda casa?

Vivo aquí en Bellavista, detrás del Arenal. Este es un distrito bastante grande cerca del mar, y para mí profesionalmente ventajoso. Porque si tengo un concierto en el Megapark a las 22.20 horas, salgo de aquí a las 22.10 horas relajado. La isla es mi tercer hogar, por así decirlo. Porque además de mi idílica casa en Münsterland, tengo el lujo de tener otro domicilio en Norderney. Pero no he estado en la isla de Frisia Oriental durante mucho tiempo.

¿No es esta vida en Wettringen, a 30 kilómetros de Münster, con tu esposa Ute y tus cuatro hijos, el contraste total con la escena de fiesta en Mallorca? ¿O este estilo de vida de "clase media" en Alemania le da el equilibrio y la base necesarios?

En realidad soy un campesino y vivo en el pueblo donde crecí. La gente de allí ha seguido mi carrera a lo largo de los años. Durante mis primeras apariciones en televisión, todo Wettringen se sentaba frente al televisor. Pero cuando a veces me ven en Edeka o Aldi, se irritan un poco. Afortunadamente, no tengo que ser el cantante de fiesta las 24 horas del día, sino que también puedo ser un hombre de familia y esposo.

La leyenda de Schlager (de izquierda a derecha) con los editores de Mallorca Magazin Dominik Sarota y Patrick Czelinski. Foto: Uwe Erensmann

Hace dos años te descubrieron cáncer de próstata durante un chequeo durante el rodaje de un canal de televisión. ¿Cómo está tu salud ahora?

En términos de salud, todo está en la zona verde. Estoy libre de tumores y me he sometido a terapia. Después de tres años, se considera curado, lo que en mi caso sería en enero de 2025.

La canción Zehn nackte Friseusen celebró su 25 aniversario en junio. ¿Cómo ha cambiado la escena de la música de fiesta durante este tiempo?

La canción y yo como artista estuvimos en boca de todos después de que se publicó. Para mí, esto significaba que ya no tenía que hacer mi trabajo como educador en el hogar, donde ganaba 1.800 marcos al mes. En primer lugar, me di dos años para ver cómo iban las cosas con la música. Mi plan para poder vivir completamente de ello funcionó de una sola vez. Pude establecerme como el personaje de Mickie Krause. Con Zehn nackte Friseusen de repente tuve presencia en la televisión, aunque nunca antes había dado una entrevista para RTL u otras emisoras. De repente, las agencias estaban haciendo cola y querían ficharme en exclusiva. Como la generación joven no conoce la canción, hice una nueva edición con Knossi este año en forma de edición de bodas de plata.

¿Discutes con tu productor Klaus Schulze Welberg, alias August Amaretto Wemke, sobre qué tipo de canción debería producirse? ¿Hay discusiones?

Amaretto y yo somos los que materializamos las ideas, aunque tengo dos productores y una compañía discográfica en Colonia. Sin embargo, siempre hay ofertas de sellos, de las que luego me doy cuenta. Esto también incluye la canción Handwerker de Julian Sommer y mía. Aunque solo tiene dos meses, ya cuenta con seis millones de reproducciones.

Beber cerveza es el tema de tus canciones, ¿también te gusta beber un litro de jugo de cebada? ¿O es importante para ti un estilo de vida saludable?

Desafortunadamente, no vivo de forma muy saludable, pero duermo mucho. El otro día recibí mis resultados sanguíneos del asistente del médico y me dijeron que mis niveles de colesterol estaban un poco altos. Sin embargo, salgo a correr cuatro veces a la semana e incluso corro maratones. Ayer por la tarde caminé once kilómetros por el paseo marítimo hasta el Megapark.

¿Cuál de tus muchas apariciones en la isla de vacaciones recuerdas especialmente?

Tengo memoria fotográfica y recuerdo exactamente las primeras actuaciones en el Riu Palace. Los visitantes de la discoteca estaban en un estado de emergencia total y había un escenario de 360 grados. La aparición en Wetten, dass.?! también fue especial. Significa mucho para mí cuando estoy en el escenario con Florian Silbereisen. Así es como me doy cuenta de que estoy jugando en la primera liga, porque es algo diferente a actuar en RTL2 que en un show de Ballermann.

Mickie Krause actuó el pasado sábado en la Olé Party de Mönchengladbach ante casi 15.000 visitantes. Foto: Uwe Erensmann

Ahora tienes 54 años. ¿Seguirás en los escenarios dentro de 20 años?

Ahora tengo poco más de 50 años, pero apenas he cambiado en los últimos 25 años, incluso mi peinado es el mismo. Una de mis grandes fortalezas es que parezco eterno y tengo muchas canciones en mi repertorio que la generación anterior todavía conoce. Pero hay que estar atento y ‘servir’ a los más jóvenes. No puedo descansar en mis seis discos de oro y dos premios de platino. Se nota que la música está cambiando. El equipo mayor quiere escuchar Schatzi, schenk mir ein Foto, y los jóvenes tienen que golpear, tienen que pisar el acelerador. Además, la música actualmente es muy rápida, lo que significa que no permanecerá en la memoria de los oyentes por mucho tiempo, como ya ocurre con Costa Cordalis. Lo puedes ver ahora con Jürgen Drews, de quien aprendí mucho y que fue un gran modelo a seguir para mí. Será similar para mí en el futuro. Si no he actuado en Playa durante dos o tres años, otros me seguirán.

El gobierno balear lleva años intentando imponer normas cada vez más estrictas en Playa de Palma. En tu opinión, ¿la prohibición del alcohol sería la solución? ¿Y no tienes a veces la conciencia culpable porque tus canciones tienen mucho que ver con el consumo y la fiesta?

Puedo dormir muy bien y no me afecta de ninguna manera. Considero que mis letras son intrascendentes, porque con la música solo quiero contagiar buen humor y no polarizar y provocar. Con la canción Geh mal Bier holen no quiero herir ni insultar a nadie, ni a hombres ni a mujeres. Y cuando salió Zehn nackte Friseusen, el término sexismo ni siquiera existía. En cuanto a beber, llevo aquí desde 1998, y en aquella época estaba prohibido el consumo de cubos de sangría. Cuando estoy aquí con cinco amigos y de fiesta, me pregunto qué hay de malo en aplanar un paquete de seis en la playa después. Para mí, sin embargo, es más importante que los veraneantes se lleven su basura por respeto a la naturaleza.