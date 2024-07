El día más caluroso de lo que va de verano dará lugar a un descenso notable de las temperaturas en la mitad norte de Mallorca, debido a «una entrada de vientos del norte». Así lo ha dado a conocer, la delegada y portavoz de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero. En este sentido, ha precisado que tras los 36º-37º de máxima registrados en las citadas zonas el jueves, 11 de julio, este viernes se esperan unos 30º.

Por tanto, en la mitad norte de la Isla este viernes se alcanzará la temperatura habitual en esta época del año. Guerrero ha avanzado que el resto de Mallorca los valores máximos del día 12 de julio serán muy similares a las del jueves, es decir, se moverán entre los 30º y los 32º; algo por encima de lo propio para estos días. La predicción meteorológica también anuncia predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas; así como habrá brumas matinales, sin descartar algún banco de niebla. El viento soplará flojo del sur tendiendo por la tarde a flojo a moderado del norte y nordeste.

Hoy, jueves 11 de julio, se espera, en #IllesBalears, la jornada con las temperaturas más altas de lo que llevamos de año.



Hay aviso amarillo por temperaturas altas, de hasta 37 ºC en el interior, norte y nordeste de #Mallorca.@Emergencies_112https://t.co/3ETh6b1uWx pic.twitter.com/aa9IgyPmCR — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) July 11, 2024

El tiempo en Mallorca para el sábado estará marcado por una nueva bajada de las temperaturas. La delegada y portavoz de la Aemet en las Islas ha anticipado que las máximas oscilarán entre los 28º y los 31º, por lo que en algunos puntos serán algo inferiores a lo normal a mediados del mes de julio. Además, los cielos estarán poco nubosos o despejados; mientras que el viento soplará del este y nordeste.

Guerrero ha comentado que este verano las temperaturas están siendo más suaves -hasta el momento- que los últimos, que fueron muy calurosos. El año pasado la primera ola de calor en Mallorca se produjo entre los días 9 y 12 de julio, cuando se superaron los 40º. En este punto, la meteoróloga ha matizado que la canícula se produce entre mediados de julio y mediados de agosto, periodo en el que deben registrarse los valores más elevados; aunque en los últimos veranos ha sucedido antes.

Subida de temperaturas

El alivio térmico durará poco, ya que el domingo, 14 de julio, se espera una nueva subida de las temperaturas. La delegada y portavoz de la Aemet en Baleares ha avanzado que las máximas podrían llegar a los 28º-34º. Con estos valores no será necesario activar avisos por calor, ya que no entran en vigor hasta que no se predicen 36º como mínimo. La predicción meteorológica también indica cielos poco nubosos. Además, el viento soplará, en general, flojo del este y sureste con brisas costeras.