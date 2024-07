Mallorca tiene 243 menores migrantes y el Govern duda de poder acoger muchos más

Mallorca tiene en estos momentos un total de 243 menores migrantes atendidos por los servicios sociales del Consell, que es quien tiene la competencia sobre menores. Este es uno de los datos que aportará la consellera de Famílies, Catalina Cirer, para pedir un tratamiento singular para Balears en la reunión en la que debe decidirse si los cerca de 6.000 menores no acompañados que hay en Canaria se distribuyen entre las distintas comunidades autónomas.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha avisado al PP de que dará por roto su acuerdo con este partido en las comunidades autónomas si gobiernos como el de Marga Prohens ponen medios para favorecer el reparto de los menores entre los distintos territorios. La advertencia también es para Prohens, según aseguran desde Vox, aunque nadie de la formación de extrema derecha se ha puesto en contacto, por ahora, con la presidenta del Govern para decírselo.

Prohens guarda silencio y no desvela sus cartas a la espera de conocer la propuesta del Ministerio. Por ahora no aclara si aceptará o no a los menores aunque ello tenga consecuencias en su acuerdo con Vox, pero desde el PP insisten en que Balears también es una comunidad que recibe migrantes, muchos de ellos menores. El portavoz de los ‘populares’, Sebastià Sagreras, que este lunes participó en una reunión de coordinación sobre este y otros asuntos a instancias de Génova, señala que está acreditado que existe una ruta migratoria hacia Balears, por lo que la Comunitat debe recibir un trato singular.

En Vox insisten en que acatarán la orden que se dé desde la dirección del partido en Madrid y romperán si esa es la decisión. «Nuestro aviso afecta a todo el ámbito nacional y, Baleares, a fecha de hoy, sigue siendo España», asegura uno de sus dirigentes en las Islas. El partido de extrema derecha recuerda que este jueves debe debatirse una moción en el Consell de Mallorca en la que se pide que se rechace la propuesta de redistribución de menores extranjeros y exige medidas alternativas que den prioridad a la seguridad ciudadana y la implantación de un plan de repatriaciones.

Sobre la posibilidad técnica de que el Govern acepte el reparto de parte de esos 6.000 menores que hay en Canarias, desde el Consell de Mallorca aseguran que el sistema de acogida está ahora muy tensionado porque la llegada de menores en pateras ha aumentado sensiblemente en los últimos años. Además, a diferencia de lo que sucedía hace unos años, estos menores ya no se trasladan a otros puntos de la Península tras arribar a Mallorca, sino que muchos deciden quedarse en la isla.

Fuentes del Consell detallan que el sistema de acogida va absorbiendo los menores que llegan a través de su distribución entre los distintos puntos de acogida que tiene el sistema, muchos de ellos gracias a entidades colaboradoras que trabajan con los servicios de IMAS. Señalan, por ejemplo, que en dos días han recibido a unos 15 de migrantes menores llegados en pateras a las Islas.