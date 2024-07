El primer año de Prohens en la presidencia del Govern ha sido también el primero de la izquierda en la oposición. Su portavoces políticos no han tirado la toalla y, con diferencias de matiz y alguna coincidencia, consideran que se dan las condiciones para recuperar la mayoría. Tanto en unas elecciones anticipadas –que no ven en el horizonte de 2024 aunque no la descartan– como si estas se celebraran en 2027. Así lo han indicado a este diario Iago Negueruela (PSIB), Lluís Apesteguia (Més per Mallorca), Josep Castells (Més per Menorca) y la coordinadora de Podemos en Balears, Lucía Muñoz.

La candidatura de Unidas Podemos fue en las elecciones autonómicas la opción más perjudicada. Pasó de 6 escaños a uno mientras que el PSIB y Més per Mallorca perdieron uno, Més per Menorca conservó los mismos (2) y el escaño de Formentera fue para la coalición en la que participaba el PP, que se lo arrebató a la izquierda. Este es el primer dato que apunta Negueruela. En su opinión, ese escaño volvería de nuevo a la izquierda. «Basta ver lo que está ocurriendo allí, cuando hablamos de crisis institucional en el primer año de Prohens hablamos de eso», asegura. Y se refiere igualmente a lo que pasa en Menorca. El PP sacó un escaño más por esa circunscripción pero ahora, según el socialista, sería para el PSIB. El único escaño de Unidas Podemos en el Parlament lo consiguió en Menorca (Cristina Gómez tendrá que cederlo a Esquerra Unida el próximo año) y que este partido se hundió en el resto de Balears. Su coordinadora en Balears es Lucía Muñoz, edil de Palma, quien considera que se cometieron errores y que no ayudó nada, «en realidad lo empeoró todo» –precisa– la polémica constante con el proyecto de Sumar. «Ese capítulo lo hemos cerrado y ahora sabemos que existe una mayoría social en la calle que se tiene que convertir en votos», dice. Y añade que «Podemos es la única ganaría de que el PSIB haga políticas de izquierda» La articulación del espacio de Podemos preocupa en el resto de partidos. Negueruela afirma que no sólo el PSIB tiene que crecer, sino también el resto. «Mejor que cada uno haga sus cuentas en casa», dice Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca. Este partido pactó con Sumar para las generales que se celebraron tras las autonómicas pero en las europeas fue con ERC. Josep Castells afirma que está de acuerdo en que tiene que subir toda la izquierda pero también pide aprovechar el verano para «reflexionar». Y añade que «es preciso rebajar la bronca y la tensión parlamentaria». Como el resto de partidos da por hecho que se puede articular una mayoría de izquierdas. Sí en algo hay acuerdo es que este año ha sido el de «la vuelta a la calle» y que es preciso combinar la acción parlamentaria con el apoyo a las manifestaciones, que irá a más. ¿Se romperá el pacto PP y Vox?. Lo ven como algo lejano. De momento su objetivo (mañana se reúne la Mesa) es Le Senne, el presidente del Parlament.