Francia ha votado este domingo en la segunda vuelta de las elecciones legislativas, tras sufrir un adelanto por parte de Emmanuel Macron debido al triunfo de Marine Le Pen en los comicios europeos. La sociedad francesa se enfrentaba a una Asamblea Nacional enormemente dividida y sin mayorías claras, por lo que el frente político del país pasaría a una fase de incertidumbre. En estos segundos comicios, el Nuevo Frente Popular, la coalición de partidos de izquierdas fue el vencedor, con 182 escaños, por delante de Ensemble, el partido de Macron, con 168, y el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen.

En un territorio sin tradición de coaliciones, el cónsul de Francia en Baleares Michel Magnier ha apuntado que «tras este resultado electoral los franceses nos encontramos en una tesitura en la que no estábamos desde el año 1958, desde que se instauró la Quinta República, porque precisamente el régimen fundado por Charles de Gaulle se basó en la alternancia bipartidista». A lo que añade: «Ahora habrá que ver la generosidad de los tres bloques y si son capaces de construir un proyecto que satisfaga a la mayoría de los franceses demócratas. Va a ser un proceso interesante y complejo al mismo tiempo, pues habrá que conciliar posturas, algo que se conoce muy bien en España, y construir un proyecto para los demócratas, veremos si son capaces».

En cuanto al proceso de votación vivido el pasado domingo, el cónsul explicó que «en la quinta circunscripción, en la que está incluida España, ha aumentado mucho el voto digital, sobre todo entre las personas de 20 a 50 años, y se ha apostado mayoritariamente por el apoyo al candidato macronista».

Floriane y Esteban, un matrimonio de franceses que reside en Mallorca, ha reaccionado a la victoria de la coalición de partidos de la izquierda en su país. Los propietarios de la tienda de ropa 'Les filles au soleil' han declarado que las elecciones en Francia, como en otros países de Europa, «es siempre peligrosa porque pasan muchas cosas». Aseguran que los franceses «no están contentos con la situación actual», y por ese motivo «quieren lanzar un mensaje a los políticos: 'cuidado porque no estamos satisfechos ni con la izquierda ni con la derecha'».

Explican que en las elecciones presidenciales «ningún partido ha sido ganador» y que existe preocupación ya que «va a ser complicado porque no se sabe cómo va a actuar el presidente al no haber mayoría absoluta. Creen que es «perjudicial» que su presidente tenga que cohabitar durante dos años con «los otros» porque eso «siempre es complicado y el país no para adelante».

En este aspecto, Paul Legrix opina lo mismo: «No se puede gobernar así». Vive en Mallorca hace 5 años y es el dueño de la pastelería 'Maison Legrix', además, confiesa que salió de Francia porque le "aburría" y ha encontrado «una nueva vida en la isla junto a su familia». Paul augura «malos tiempos» para Francia : «Sabemos desde hace 30 años que algo malo pasará porque la política está estancada».

Imagen de Paul Legrix frente a su pastelería

Cree que la extrema derecha acabará llegando al poder «tarde o temprano» porque en los últimos años se viene «normalizando» la presencia de partidos como el de Le Pen, y atribuye la parte de la culpa a la izquierda. También comenta la «Quinta República Francesa está cerca de llegar a su fin». Sobre Macron, lo tiene bastante claro: «Necesitamos a alguien que tenga sentido del bien público, no un hombre de negocios».