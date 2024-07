Una masa de aire africano disparará las temperaturas esta semana en Mallorca, según ha avanzado la delegada y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero. En este sentido, ha precisado que sus efectos comenzarán a sentirse el martes y miércoles, cuando se espera que las máximas puedan llegar a los 35º en el interior de la Isla; en el resto oscilarán entre los 28º y los 32º. Además, se prevé la llegada de polvo en suspensión.

Guerrero ha anticipado que el día más caluroso se estima que sea el jueves, 11 de julio, cuando los termómetros podrán llegar a los 36º, e incluso, los 37º en el interior, norte y nordeste de Mallorca. En estos momentos no hay activadas alertas por altas temperaturas, pero de confirmarse estos pronósticos será necesario hacerlo en los lugares citados con anterioridad; en principio, será de nivel amarillo.

Cabe destacar que se trata de valores bastante más elevados de lo habitual en esta época del año, que son 30º de máxima. Sin embargo, el jueves en algunos municipios de la Isla se alcanzarán hasta 7º más. Las noches también serán calurosas, especialmente en las costas, donde se prevé que las mínimas no bajen de los 23º. Por tanto, serán noches tropicales; a partir de 20º los expertos señalan que hay dificultades para conciliar el sueño. En el interior serán algo más fresca, habrá unos 19º.

Bajada de temperaturas

La delegada y portavoz de la Aemet en las Islas ha avanzado que el viernes, día 12 de julio, se espera «una entrada de vientos del norte, que suavizarán las máximas, quedando en unos 33º». Aún seguirán siendo más elevadas de lo habitual en esta época del año, pero no tanto como los días anteriores.

Hasta el momento, este verano no está siendo tan caluroso como el anterior y aún no se ha producido ninguna ola de calor; para que este fenómeno tenga lugar es preciso que se den más de tres días con temperaturas por encima de los 36º en una extensión geográfica significativa. Por tanto, esta semana no habrá ola de calor en la Isla, aunque probablemente se alcancen los valores térmicos más altos en lo que va de año.