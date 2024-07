El Govern asegura que finalizará el mandato con más dinero que nunca y con la previsión de tener superávit a pesar de que en una comunicación enviada al Ministerio el pasado mes de marzo prevé déficit a partir del año 2026. El vicepresident del Govern, Antoni Costa, asegura que eso no es así aunque sí reconoce que es muy probable que el Ejecutivo gaste más de lo que tiene permitido, lo que supondrá un incumplimiento de la regla de gasto.

Costa apunta a que las previsiones que ha realizado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntan a que el Govern tendrá un superávit continuado durante toda la legislatura. Ello significa que el Govern ingresarás más dinero del que podrá gastar incluso con la bajada de impuestos que ha aprobado en este primer año de legislatura.

El vicepresident detalla que el Govern tiene condicionado el gasto total que puede ejecutar ya que tiene que cumplir la regla de gasto. Sin embargo, esto que parece algo positivo para el Ejecutivo no lo será tanto si la AIReF acierta en sus previsiones. Si el Ejecutivo sigue con las manos atadas y no puede superar el techo de gasto que marca Europa, la entidad que vigila las cuentas de las administraciones públicas calcula que en el año 2028 el Ejecutivo habrá finalizado el año con un superávit del 1,7 % del PIB. Es decir, el Govern tendrá en su cajón 700 millones de euros que no podrá invertir y que deberá destinarse necesariamente a amortizar deuda.

El diputado del PSIB Llorenç Pou denunció hace unos días que las previsiones del Govern abocan al Ejecutivo a entrar en déficit a partir de 2026, lo que le obligará a recortar en servicios públicos. El vicepresident lo niega en redondo y detallas que las previsiones que ha publicado la AIReF apuntan a que Baleares tendrá superávit durante toda la legislatura incluso con la bajada de impuestos que se ha aprobado.

El vicepresident ya ha dado la orden a los consellers para que empiecen a elaborar los Presupuestos de sus departamentos para el que viene con la idea puesta en aumentar las inversiones. «La necesidad de mantener el impulso en la inversión pública se plantea como el gran reto al que ha de responder el presupuesto de 2025, aunque la inmensa mayoría de los planes de infraestructuras cuenten con recursos aprovisionados estos últimos años», señala el texto que ya se ha publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Entre las prioridades del Ejecutivo está el desarrollo de políticas activas en materia de vivienda, uno de los grandes desafíos de esta legislatura, pero también inversiones en transporte público, que podrían plasmarse en nuevas líneas de tren para tratar de reducir la saturación de las carreteras.