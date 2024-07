Marta Ferrer: «Me gusta más contar la noticia que escribirla»

Marta Ferrer Oliver nació en Pollença hace 28 años. Desde niña quiso ser cantante. De hecho participó en concursos de radio y televisión, y encima salió en los periódicos, en entrevistas que le hacíamos preguntándole cómo le había ido y en las que nos contaba sus proyectos. Y puede que esos contactos con la prensa, a la hora de elegir una carrera optara por la de Periodismo, que hizo en Palma, en el CESAG. Y como cantar es una forma de actuar sobre un escenario, probó como actriz y le funcionó. Así, pues, hoy, Marta, en un momento determinado, se puede dedicar a las tres cosas. No a la vez, pero a diario puede trabajar en un programa de televisión, en los fines de semana, cantar al frente de su grupo, After Suns, y si se tercia, ser actriz, como ocurrió meses atrás, que fue de la partida de la obra Ca ses monjes, escrita por Xesc Forteza, «que puede que este verano hagamos una gira con ella. Y lo digo porque la comenzamos el próximo 25 de este mes en s’ Estanyol, y también la volveremos a hacer a finales de año en el Teatre de Xesc Forteza».

Yendo por partes, nos centramos en lo que está haciendo ahora mismo. «Sigo trabajando con la productora Singular Audiovisual, que presenta en IB3 «Gent de la mar», que si en años anteriores era la presentadora, ahora, al cambiar el programa de formato, estoy detrás de la cámara como productora y redactora».

-¿Algún día te veremos escribiendo en un diario o revista?

-Me temo que no. Como durante la carrera hice muchos trabajos por escrito, muchas redacciones, me di cuenta que me inspiraba más contar las cosas que escribirlas, y eso es lo que estoy haciendo ahora, por lo que dudo que algún día esté en algún diario o revista. No por nada, simplemente porque me desenvuelvo mejor hablando que escribiendo.

-¿Por qué quisiste ser periodista?

-Pues, seguramente, porque de niña, siendo cantante, me hicieron muchas entrevistas. Sí… Seguro que fue por eso, por el contacto con los periodistas desde siendo una cría. Y como me gustó, con el paso del tiempo, me dije '¿por qué no ser yo ahora la que entreviste?' Y me hice periodista.

-A día de hoy, el periodismo está cambiando mucho. Antes, para contarlo y fotografiarlo, tenías que ir al lugar, verlo, hablar con la gente y hacer fotos. Hoy te llegan muchas noticias, incluso con fotos y vídeos, a través de las redes sociales…

-Sí, llegan a la redacción muchas noticias vía redes sociales, lo que te obliga a dos cosas: saber seleccionarlas y , entre las que has seleccionado, ver si son ciertas o si se tratan de un bulo o un fake. Por eso, en mi opinión, las redes sociales pueden ser un complemento, o una vía de información, pero no la única. Y encima, has de contrastar las noticias que te lleguen a través de ellas antes de publicarlas. Por otra parte, hoy en día, me da la sensación de que nos vanos al periodismo fácil… Que buscamos el titular sensacionalista a fin de atraer la atención del lector… Que encima, si no lo contrastas, puede que no sea verdad.

-Pasemos al teatro…

-Bueno, hoy se hace más teatro que antes… Pero es difícil poder vivir de este, y más en provincias. Por una parte, hay poco trabajo, y por otra, más gente que se quiere dedicar a ello…. También sucede que la gente, a veces, no responde, ya que muchos quieren ver sin pagar. Y una obra tiene un coste bastante elevado. Y también porque la gente prefiere más ver una obra representada por una compañía de fuera, cuando aquí hay muy buenas compañías y grupos teatrales.

-Al margen de que a veces la gente no responde, ¿crees que hay más actores porque se puede estudiar arte dramático en la ESADIB…?

-Bueno, que duda cabe que hoy puedes ser actor o actriz a través de esta escuela, que encima te da una serie de herramientas para trabajar mejor. Pero, aparte de que a esas herramientas las puedes encontrar en cursillos que hagas, y de que a pesar que tengas muchas herramientas no todas te van a servir, pues el actor ha de saber adaptarse a diversos perfiles…. Además de que ha de saber transmitir y llegar a la gente, cosas que hacen muchos actores de la isla que no tienen carrera como tales.

-Por desgracia no se hace mucho teatro en la Isla, y eso que teatros haílos más que nunca. Sin embargo en no todos hay función, ni siquiera mensualmente. ¿Falla la política cultural…?

-Bueno, es evidente que si hay gente preparada al frente de la Cultura, en este caso, frente al teatro, este funciona. Como está sucediendo desde que está Rafel Brunet, que se están haciendo más cosas que antes. ¿Por qué? Porque es una persona muy preparada, que entiende de montajes, de lo que está de moda y de lo que vende y atrae al público, factores muy importantes a la hora de hacer una buena programación.

-Tú, además de teatro, has hecho musicales…

-Sí, varios, 9 ó 10. El primero, Illamor, cuando tenía 14 años; a los 16, con la compañía de Rafel Brunet, de Mallorca So, Cenicienta, La bella y la bestia, Peter Pan, Tarzán, Frozen, que esta en Madrid, en un teatro de la Gran Vía, durante una temporada, luego, otra vez en Mallorca; Alicia en el país de las maravillas y la bella durmiente. Y espero seguir haciendo más musicales.

-¿Recuerdas en que sitios estuviste cantando siendo una niña?

-Por supuesto, ya que eso no se olvida nunca, Apunta: Cami de l’Exit junior, que presentaba Rosa de Lima; Veo veo, de Teresa Rabal, y Tú sí que vales, presentado por Cristian Gálvez.

-Dicho lo cual, adentrémonos en tu otra faceta, la de cantante a día de hoy. ¿Cómo se presenta la temporada?

-En este aspecto, muy bien, pues son muchas las galas que mi grupo tiene. Estaremos… Lo digo así, de memoria, en Santanyí, Binissalem, Vilafranca, Llubí, Son Macià, Capdepera, Alquería Blanca… De verdad que no nos podemos quejar ante la verbena-tour que nos espera. Como sabemos que tenemos seguidores, si estos quieren saber por dónde paramos, háganlo consultado nuestra gira a través de Instagram en @aftesuns.grup. Ahí está todo.

-Y en cuanto al tiempo libre, ¿a qué lo dedicas?

-Sobre todo a viajar, cosa que hago con mis padres. Recientemente, hemos estado en Niza y Mónaco, donde hemos disfrutado.

-Por último, tienes, como hemos dicho, 28 años, y estás soltera y sin compromiso…

-¿Y qué? Sí, estoy soltera, sin novio, pero muy centrada en mi trabajo. ¿Qué no llega el chico…? No pasa nada. Yo no lo busco. Y si llega, pues bienvenido sea.