Las dos ‘grandes medidas’ electorales que Llorenç Galmés prometió cumplir si conseguía ser presidente del Consell de Mallorca fueron revertir dos políticas de movilidad del Pacte: el límite a 80 kilómetros por hora en la vía de cintura de Palma y el carril Bus-VAO de la autopista del aeropuerto. La primera promesa la cumplió en diciembre, pero tras un año en el cargo, el carril sigue operativo. La Dirección General de Tráfico (DGT) es la que tiene la última palabra y, a pesar de estar dispuesta a introducir cambios, mantiene que es una buena medida. No lo cree así el gobierno de Galmés que, justificando su promesa electoral en estudios técnicos del Consell, ha llevado el caso a la justicia. Paradójicamente, no se negaron a seguir hablando con la DGT y ambas instituciones crearon un grupo técnico de trabajo para tratar de llegar a un acuerdo sobre qué hacer con el carril.

Rechazan el Bus-VAO actual, pero no este tipo de carriles. Tras un año, ¿asumen que no se retirará y que tendrán que aceptar esta medida con algunas modificaciones que se consensúen con la DGT?

—Trabajaremos hasta el final para eliminar esta chapuza porque la ciudadanía no lo quiere, como expresó en las elecciones del 28 de mayo del año pasado. La Federación Empresarial Balear de Transportes también lo rechaza tal y como está ahora. Nuestros informes técnicos avalan nuestra posición porque solo lo usan uno de cada 10 vehículos que circulan por esta autopista; ha incremento la circulación por otras vías alternativas y ha duplicado los accidentes en este tramo.

Y si la justicia no les da la razón, ¿aceptarán mantenerlo con una serie de cambios?

En su momento pedimos una reunión con el ministro, pero despreció la necesidad de los ciudadanos y nos delegó al director de la DGT, Pere Navarro, que, en una reunión, aceptó que tal y como está no funciona bien. Están abiertos a eliminarlo una serie de horas al día, pero nosotros no queremos que siga operativo tal y como está. Queremos dar seguridad y mejorar el acceso a Palma. No estamos en contra de los carriles Bus-VAO, solo de esta chapuza porque así nos lo indican los informes técnicos.

Sin limitar el número de vehículos en la Isla, ¿cree que al acabar la legislatura habrá «desatascado» Mallorca, como prometió en campaña?

—Cuando tengamos los resultados del estudio de carga que hemos encargado podremos valorarlo, pero por ahora no puedo avanzar medidas, al menos hasta que esté listo ese análisis. Aun así, continuamos exigiendo al Gobierno los 230 millones del convenio de carreteras que nos cambiaron por los 110 de la insularidad.