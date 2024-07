La Conselleria de Presidència, y el departamento que ahora se ocupa de las iniciativas de la anterior Secretaría Autonómica de Memòria Democràtica –la Direcció General de Relacions Institucionals– negocia con el Museu de Mallorca la cesión de un espacio para exponer los objetos que han sido hallados en las tumbas exhumadas en estos años.

Uno de los últimos actos del Ejecutivo de la izquierda fue consultar a las familias si querían recibirlos o preferían que quedaran bajo la custodia de la Administración con vistas a una exposición permanente. La mayoría optó por lo segundo. Entre estos objetos está la pluma estilográfica que portaba Aurora Picornell cuando fue asesinada y enterrada en una fosa de Son Coletes en 1937. Sus restos se identificaron en 2022.

La directora de Relacions Institucionals, Francisca Ramis, indicó ayer que la derogación de la Llei de Memòria –a la que el PP no dará marcha atrás– no cambia esta iniciativa que empezó a plantearse, pero no se concretó por el cambio de Govern, en la pasada legislatura. La pluma de Pircornell –la dirigente comunista cuya fotografía rasgó el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox)– es uno de estos objetos, pero hay decenas y decenas depositados en cajas.

«Mantendremos lo que está en marcha aunque se derogue», dijo para añadir «nos cubre la ley estatal». En otras comunidades, Vox ha hecho anular este tipo de información. La web del Govern recoge iniciativas de la ley de memoria aunque sólo se informa de modo ocasional.

Sin acto institucional

La información sobre memoria es completa y se elaboró la legislatura pasada. Se mantiene igual, ha comprobado este diario. Desde hace unos días hay un acceso digital a los expedientes de los tribunales militares entre 1936 y 1939. Todo ese material fue recogido por la asociación Memòria de Mallorca (miles de legajos digitalizados y luego entregados al archivo general de la Comunitat) y desde hace unos días, hay un enlace directo para su consulta digital. «No nos hemos olvidado de la memoria», indican en Presidència, aunque se admite que «actuamos con discreción pues es un asunto muy sensible». El anterior Govern preveía un acto institucional cuando se inaugure el columbario con restos todavía no entregados a familiares. No se ha celebrado ninguno ni está previsto. El 15 de agosto se coloca en Porreres una piedra de la memoria. La cuarta de este Govern.