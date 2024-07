Los consells de Mallorca, Menorca y Eivissa están abordando prácticamente el mismo debate en las tres Islas: el de limitar la entrada de vehículos. Los tres miran al de Formentera, que fue el primero en aprobar una medida de este tipo. El siguiente fue el de Eivissa y ahora el Parlament está tramitando una ley.

El de Mallorca lo está estudiando y el de Menorca tiene esa posibilidad sin necesidad de aprobar una norma especial pues su Ley de Reserva de la Biosfera abre la puerta. Aunque según el gobierno insular está pendiente de estudios técnicos. También el de Mallorca está en esa fase.

De eso se habló ayer en el Parlament. Aunque ya no se celebran plenos –han empezado las vacaciones– sí se reunió en su salón de sesiones la Comisió General de Consells Insulars , donde se valoran y analizan las leyes que se debaten en el Parlament y que afectan a esas instituciones. En esas reuniones intervienen los representantes de los consells, tanto de sus equipos de gobierno como los de la oposición y, también los grupos parlamentarios.

No se vota nada pero se fijan posiciones. Y Vox aprovechó ese debate para poner reparos a la propuesta sobre la limitación de vehículos en Eivissa y también a que esa medida se apruebe en los otros consells. El único Consell donde Vox no tiene representación es el de Formentera.

Las socialistas Catalina Cladera y Susana Mora, que presidieron los consells de Mallorca y de Menorca en la anterior legislatura y ahora lideran la oposición insular, advirtieron a los respectivos gobiernos de este hecho. Cladera afirmó que el presidente del Consell, de Llorenç Galmés (que no estuvo en el debate; el PP estuvo representado por Núria Riera y Bernat Vallori), «está secuestrado por Vox» y puso en duda que apruebe «esa medida valiente», en referencia a limitar la entrada de coches. «Como acaba de decir el representante de Vox, eso no lo apoyarán ni en Eivissa». Mora echó en cara a Simón Gornés (conseller de Medi Ambiente) que Menorca, que «siempre ha sido pionera en cuestiones de sostenibilidad» todavía no haya concretado una medida como la de Eivissa. Este le respondió que la izquierda había gobernado ocho años.

Partiendo de la propuesta de Eivissa –el PP recordó que de los cuatro consells, ese fue el único donde no gobernó la izquierda la pasada legislatura– los diferentes portavoces, a excepción de los de Vox, dijeron que había que tomar medidas y se refirieron a la mesa por la sostenibilidad que anunció la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Para los representantes de Més y del PSIB, eso no es más que un «paripé», sobre todo a la vista de la llamada ley de simplificación administrativa que da la vuelta a la legislación urbanística. Fue la otra ley de la que se habló en esa reunión, la primera otro verano marcado por la saturación.