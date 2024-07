La menopausia es una etapa por la que tienen que pasar todas las mujeres y para muchas tiene síntomas importantes, que pueden llegar a ser muy molestos y dificultar la vida cotidiana. Afortunadamente, la ciencia no para de avanzar y ya está a la venta en Mallorca el primer fármaco no hormonal que disminuye los sofocos y sudores de la menopausia. Se trata de Veoza, según han confirmado según fuentes de Cooperativa d'Apotecaris, que han precisado que su precio es de 74,31 euros.

Por su parte, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares (COFIB), precisa que se trata de un medicamento que necesita receta médica para su dispensación en la farmacia comunitaria, pero no está financiado. Por tanto, su precio es bastante elevado para muchas de las afectadas. El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, explica que este suele ser el modo de proceder habitual, es decir, al principio no se financian este tipo de fármacos que mejoran la calidad de vida, pero «con el tiempo, y en función de su uso y sus resultados, lo normal es que se plantee». No obstante, advierte que «hay tantos en espera», que no se prevé que su financiación vaya a aprobarse a corto plazo.

March señala que los sofocos y los sudores nocturnos se encuentran entre los síntomas más frecuentes y destaca que los sufren hasta ocho de cada diez mujeres, sobre todo en los dos primeros años desde la última menstruación. De ellas, un 10 % indica que estos síntomas interfieren en su vida cotidiana. En este punto, expone que el nuevo medicamento contiene Fezolinetant, que ayuda a restablecer el equilibrio termorregulador, reduciendo la frecuencia y la intensidad de los sofocos y los sudores nocturnos de moderados a graves desde la primera semana de administración.

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva detalla que «se consideran sofocos moderados los que van acompañados de sudoración; y graves, los que llegan al extremo de obligar a cesar la actividad normal. Unos y otros pueden impactar en el estado de ánimo, las relaciones personales, la vida laboral, la concentración, las actividades sociales,e incluso, el cuidado personal».

¿Es eficaz?

March señala que «la eficacia de Veoza para tratar los sofocos de moderados a graves se demostró en cada una de las primeras partes de 12 semanas, aleatorizadas, controladas con placebo, doble ciego de dos ensayos clínicos de fase 3. En ambos ensayos, después de las primeras 12 semanas, las mujeres que recibían placebo luego se volvieron a aleatorizar, a fin de que reciban Veoza para un estudio de extensión de 40 semanas que evaluó la seguridad. Cada ensayo duró un total de 52 semanas. La edad promedio de las participantes del ensayo fue de 54 años».

Las pacientes que decidan tomar Veoza, una vez que un médico se lo haya recetado, deben hacerse un análisis de sangre para detectar si existe daño hepático o infección. Mientras estén tomando Veoza, se deben realizar análisis de sangre de rutina cada trimestre durante los primeros nueve meses de uso del medicamento. Aquellas que experimenten síntomas relacionados con daño hepático, como náuseas, vómitos o coloración amarillenta de la piel y los ojos, deben comunicárselo a un médico.

Las mujeres que sigan este tratamiento deben ingerir un comprimido de Veoza de 45 miligramos por vía oral una vez al día, con o sin alimentos. Debe tomarse a la misma hora todos los días. Si se omite una dosis o no se toma a la hora habitual, las pacientes deben tomarla lo antes posible y volver a su cronograma habitual al día siguiente. El citado especialista en Salud Pública sostiene que es una buena alternativa para quienes que no quieren o no pueden utilizar tratamientos hormonales. «Algunas mujeres que experimentan sofocos y tienen antecedentes de sangrado vaginal, accidente cerebrovascular, ataque cardíaco, coágulos de sangre o enfermedad hepática no pueden recibir terapias hormonales. Veoza no es una hormona, actúa sobre la actividad neural que causa sofocos durante la menopausia».