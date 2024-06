Cuando el sueño de las emprendedoras se convierte en realidad

Cuando Pini Ponce, procedente de Argentina, llegó a Mallorca hace cuatro años, tenía claro que quería continuar con su pasión: la cerámica. Ya en su país había dado talleres y cursos. La Isla es un sitio donde el emprendimiento va creciendo cada vez más. Pini vio la oportunidad de dar el paso cuando le asesoraron para realizar un plan de empresa. Así, le recomendaron pedir un crédito para el emprendimiento femenino que otorga MicroBank con intereses muy bajos. «Todo fue muy rápido. Aprobaron mi proyecto de empresa», comenta. Pini recuerda que no es fácil comenzar de cero en un país nuevo, aunque en su caso ya tenía un bagaje en el sector de la cerámica. De hecho, le inspira lo que hace. «Antes de emprender con mi negocio, alquilé un pequeño espacio donde pude hacer mis piezas. He tenido una situación familiar dura y he de confesar que la cerámica me ha salvado», asegura. Ahora disfruta de su espacio, Pomelo Ceramic Art, y ha cumplido su sueño.

Romina Cillari lleva 24 años en España. Desde 2017 emprende abriendo establecimientos en la Isla, pero hace poco le vino la oportunidad de gestionar una preciosa finca en Llubí como casa rural. «Yo contaba con un colchón económico pero no era suficiente para arrancar el proyecto», comenta. Un día, le dijeron que probara en MicroBank, el banco social de CaixaBank, y la idea gustó. Así consiguió lo que necesitaba para poner en marcha Casa Mona- Turismo de Interior. «He hecho un sueño realidad», confiesa Romina, que dice que «el 85 % de mis clientes son alemanes, pero el resto son locales y de la Península». Ella es muy consciente del sentimiento de mallorquinidad, y de hecho se siente mallorquina. Por eso su negocio sigue la línea de lo tradicional e intenta trasmitir el amor que siente por la Isla a sus clientes. «El crédito se ha gestionado muy rápido. Hoy en día, ya tengo la casa rural abierta al cien por cien. Y al final, este préstamo me ha ayudado a estar tranquila económicamente». Porque Romina sabe lo duro que es trabajar en el sector hotelero y la incertidumbre que hay detrás. «Yo vivo la Isla con los ojos de un huésped para entenderlos y darles las facilidades que necesitan durante su estancia», dice. Pini Ponce, con una de sus creaciones artesanales en su taller. Financiación fácil MicroBank financió en 2023 los proyectos de negocio de 149 mujeres emprendedoras en las Islas, lo que contribuyó a la creación de 895 puestos de trabajo directos en Balears a través de los emprendedores que recibieron un microcrédito o un préstamo de la entidad. Es un incremento del 73,3 % respecto al 2022 y parece ser que las cifras van en aumento año tras año. En concreto, la entidad financiera otorgó a las emprendedoras préstamos por valor de 2,5 millones de euros en las Islas, con un importe medio de 16.743 euros por persona. Esto ha significado, respectivamente, un incremento del 101 por ciento y del 16,1 por ciento en comparación con la anterior convocatoria. Los sectores donde se desarrollan estas propuestas suelen ser, en un 36 por ciento, el comercio minorista, los servicios profesionales (34 %) y la hostelería y restauración, 21 por ciento. El apunte El 44 % de las beneficiadas tenían entre 36 y 49 años Según los datos facilitados por MicroBank, con un estudio propio en colaboración con Stone Soup Consulting y KPMG, un 44 por ciento de las beneficiarias de este tipo de ayudas tienen edades comprendidas entre los 36 y los 49 años, frente a un 32 por ciento de emprendedoras de entre 50 y 64 años. La franja de edad de los 26 y 35 años es un 18 por ciento.