Su vídeo supera el millón y medio de visualizaciones y, aunque ni él mismo lo esperaba, «esto demuestra que hay un problema serio en la educación, hay institutos y profesores que se exceden y sobrepasan sus funciones, abusando de su posición de superioridad ante los menores», explica sorprendido por la reacción viral a su publicación.

Tadeo había sido elegido para presentar, el pasado miércoles, el acto de graduación de su año pero, finalmente, ni siquiera acudió al mismo. El centro, IES Baltasar Porcel de Andratx, asegura que se le «invitó» a no ir porque consideraban que tenía preparado un discurso de queja que no tenía cabida en un momento de celebración y que tenía otras vías formales para hacer llegar su malestar; Tadeo asegura que no es así: «Me prohibieron asistir a mí y a mi familia, me discriminaron como persona y alumno porque dijeron que iba a dar un discurso incendiario y que no lo iban a permitir», cuenta.

El joven explica que esas palabras se pronunciaron ante varios testigos y que se añadió que «si él o alguien de su familia se presenta, no habrá graduación», por lo que considera que se «coaccionó» a los presentes. Este hecho motivó su denuncia en la Guardia Civil y la publicación del vídeo que ha arrasado en redes sociales. «Podrían haberme prohibido dar el discurso si era eso lo que querían pero me prohibieron asistir a mi propia graduación y me quitaron además el poder presentarla», narra apenado. Tadeo mantiene que «decidí no ir por mis compañeros, porque si te plantean que si apareces se suspenderá el acto, no te queda otra, eso no es una invitación a no ir», zanja.

«Esta persona va a dar un discurso incendiario y no lo vamos a permitir»

Tadeo Marcaccini asegura que ésa fue la frase que se dijo durante el ensayo del acto, el día previo a la graduación y defiende que su acto no fue impulsivo ni una queja personal. «No soy un incendiario, lo consulté con todos los compañeros y con dos profesores», explica. De hecho, envía numerosas capturas que demuestran lo que dice, en las que se puede ver cómo poco antes de la graduación consultó a sus compañeros qué pensaban sobre el ‘discurso crítico’ que tenía pensado realizar. También se metió en los grupos de Whatsapp de cursos inferiores para pedir opiniones al respecto y no llevó adelante su idea hasta recibir el OK de la mayoría. «Yo era el presentador del acto y lo del discurso iba totalmente al margen, era una propuesta para llevar a cabo al final de la graduación y de la forma más respetuosa posible», asegura. En las mismas capturas, Tadeo también comparte con sus compañeros que dos profesores habían dado «el visto bueno» al discurso; «es cierto que me comentaron que cambiarían algún detalle pero tampoco lo vieron una locura».

Estas son algunas de las capturas que muestran la propuesta del joven estudiante a sus compañeros:

Casi dos millones de visualizaciones en 24 horas

El alumno, tras perderse su graduación, decidió compartir parte del discurso que tenía preparado en algunos grupos de Whatsapp: «Súbelo, me decía todo el mundo, ponlo en redes; por eso lo grabé y lo subí a mi Instagram. Cuando lo hice empecé a recibir likes, historias compartidas y mensajes de apoyo, gente que me enviaba situaciones similares; se lo pasé a un amigo en Tiktok porque vi que había tantas reacciones como para conseguir un cambio y se viralizó».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tadeo Marcaccini Bottoli (@tadeo739)

Muchos le acusan de querer protagonismo o de expresar una queja personal aprovechando el momento pero Tadeo tiene claras sus intenciones: «Sólo estaba poniendo la cara por algo importante como es hacer justicia. No quiero ningún protagonismo, veía necesario sacar a la luz ciertas cosas y por eso lo propuse», explica.

Se refiere a situaciones que, durante los seis años que ha pasado en el centro, ha presenciado él o sus compañeros; su objetivo es que se tome conciencia y se haga algo al respecto. El joven estudiante cuenta con el apoyo de muchos compañeros y también de sus padres, quienes le acompañaron a poner la denuncia ante la Guardia Civil. «A mis padres también les comenté lo que quería hacer y me dijeron que tuviera cuidado con hacer acusaciones sin pruebas o en faltar el respeto a alguien, y no lo hago en ningún caso», argumenta. La valentía de Tadeo ha provocado ya más de 228000 ‘likes’ y 4500 comentarios en redes sociales; muchos de ellos, de usuarios que comparten otras experiencias vividas en otros centros que ponen en tela de juicio la calidad del sistema educativo.