El pleno del Consell de Formentera ha aprobado este jueves la moción de PSOE para pedir la dimisión inmediata del presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, con el apoyo de todos los grupos, incluido el Partido Popular, integrado en la coalición Sa Unió. El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, que se abstuvo en la votación de la derogación de la Ley de Memoria Democrática, también ha apoyado la moción socialista, a la que se ha sumado Gent per Formentera «evidentemente», ha dicho su portavoz, Alejandra Ferrer.

La moción del PSIB-PSOE critica que Le Senne «protagonizó un acto insólito y violento» durante la toma en consideración para la derogación de la Ley de Memoria Democrática al «arrancar y destrozar» las fotos de Aurora Picornell y las Rojas del Molinar, fusiladas por el franquismo, que tenían en sus ordenadores las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa.

Para justificar el apoyo a la moción, el conseller de Sa Unió, José Manuel Alcaraz, expresidente del PP de Formentera, ha dicho que su voto es favorable porque se había llegado a un acuerdo entre los grupos políticos. En su intervención, el portavoz de los socialistas de Formentera, Rafa Ramírez, ha expresado su «tristeza profunda» por la abstención de Córdoba en el Parlament durante la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

«Ponerse de perfil en esto no representa a Fomentera», ha dicho. Sobre su voto de abstención, Córdoba ha justificado que aunque sabía que «la gente de Formentera hubiera votado que no se derogara la ley», decidió abstenerse para mostrar su indignación por «los signos, acusaciones e insultos» que que «no se vieron» en las cámaras y que se hicieron entre Vox y el PSOE. En respuesta, Alejandra Ferrer ha dicho a Córdoba que «no entiende nada» ni sabe «cuál es su trabajo», ya que votó abstención cuando «sabe que la gente y el pueblo votaría que no». «Impresionante, es lo que me faltaba por escuchar en un tema tan sensible como este», ha criticado Ferrer.