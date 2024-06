La Asociación Española de Abogados de Familia, (AEAFA), celebra en Palma a partir de este jueves unas jornadas en las que reúne a 150 abogados. El abogado Carlos Roig, uno de los organizadores, explica: «Cuando yo empecé el Derecho de Familia era una maría que nadie quería. Solo había un juzgado. Ahora son cuatro y tres de violencia de género. Es una especialidad. Cuando la familia es la base de la sociedad, que ahora está en crisis, hay constantemente movidas».

¿Las parejas solo buscan información jurídica cuando rompen?

Están bastante en auge los pactos prematrimoniales. Hace cosa de un mes, había una feria nupcial en Mallorca. Montamos un chiringuito de asesoramiento prematrimonial. Si te vas a casar, infórmate de lo que tienes que hacer o sobre la economía. Evitas muchos problemas de esta manera. Mil cosas que si la gente se informara un poquito evitaría. Fue bien. Los pactos son un poco el tabú, pero gente con uno o dos matrimonios, al segundo o al tercero ya piensan pactos en previsión.



Temas que se tratarán en las jornadas. ¿Deudas entre cónyuges?

En Mallorca tenemos un régimen de separación de bienes, pero ahora hay deudas entre cónyuges: yo he pagado la hipoteca y puedo reclamarte lo que he abonado. En las parejas de hecho también está ahora el enriquecimiento injusto: nos separamos pero yo he contribuido para que crees riqueza y eso genera derecho a una indemnización por ese trabajo para la pareja.

¿Se nota en los divorcios el precio de la vivienda?

El tema de la vivienda está dando muchos problemas. Si hay una custodia exclusiva, la vivienda queda con los menores. Si es compartida, el juez puede determinar que se use con anualidades. Pero, un tipo que gana 1.500 euros, ¿dónde va? Si tiene suerte a casa de su madre. Si no, tendrá que buscar un piso de alquiler con espacio para tener las visitas de tus hijos.

¿Hay quien deja de separarse por eso?

La verdad es que, si estamos en crisis y no nos separamos por la casa, nos hemos de llevar bien para aguantar. A la primera de cambio salta y podemos acabar mal. ¿Como se aguanta una convivencia con una ruptura?

También hay muchas reclamaciones para dejar de pagar alimentos a hijos ya mayores.

Toda mi vida estoy obligado a alimentar a mis hijos, mis hijos están obligados a alimentarme a mí y yo a mis padres. No cesa nunca. ¿Qué pasa? Mi hijo no me habla, hace años que no quiere verme. Cómo voy a alimentarlo si no sé lo que hace, no me da información... intento ir al juzgado e intento que se extinga esa obligación pero tiene que ser una causa muy clara para poder extinguirlo. Lo de los 18 años no es un límite.

Hay abogados que ofrecen divorcios exprés.

Toman el pelo. La diferencia del derecho matrimonial con otras especialidades es que el cliente necesita un trato personal muy especial. Es su problema. Muy gordo. Tu mundo se va para abajo. Necesitas un trato muy personalizado. Esta gente que te dice divorcios exprés.... si no hay hijos, casa o temas personales... basta un documento. Si los hay, el tema es evitar un pleito. En familia nadie gana, todo el mundo pierde. Se trata de que la ruptura sea lo menos traumática posible y teniendo en cuenta los niños.

¿Se han normalizado las custodias compartidas?

Cada vez hay más padres implicados y los juzgados la reconocen, incluso en casos de bebés de un año y medio cuando el padre y la madre pueden cuidarlos. La custodia compartida es mucho mejor, vas a tener vida. En una exclusiva, el cónyuge que la tiene, se come a los niños salvo dos tardes. Es un marrón. Una compartida permite tener vida. Hay vida después del divorcio y no ser una esclava de los niños.