SOS Vivienda Formentera: «Nos hemos convertido en ‘policías de balcón’ por la falta de inspectores de turismo»

El problema de acceso a la vivienda y la falta de sanitaros y docentes en la isla, la saturación turística, la inacción política del Consell de Formentera para luchar contra el alquiler turístico ilegal y las fiestas clandestinas mediante inspectores de turismo, la falta de suelo público disponible para construir más viviendas de protección oficial (VPO), no querer habilitar un espacio en la isla para construir casas prefabricadas para los trabajadores o rechazar declarar Formentera como zona tensionada para limitar alquileres. Estas son algunas de las denuncias que desde la plataforma SOS Vivienda Formentera y la entidad ‘Canviem el rumb’ han señalado este domingo durante la movilización convocada en el puerto de la Savina. En este sentido, según Rose Rodríguez, una de las portavoces de la entidad, la situación se ha vuelto «insostenible» en la isla y, por eso, exigen soluciones efectivas para que la vivienda no siga siendo un bien especulativo.

«Hay dos personas de la asociación que este año no han podido venir a Formentera a trabajar porque no han encontrado vivienda debido a los altos precios», ha subrayado Rose Rodríguez, resaltando que por una cama les llegaron a pedir entre 600 y 900 euros. «Además, tenían que compartir piso con seis personas más», lamentó esta mujer minutos antes del inicio de esta concentración. Indicó que el precio de los alquileres no deja de subir cada año, mientras que los sueldos se mantienen. «Comisiones Obreras informó de que el salario medio de la población de Formentera debería ser de unos 2.600 euros netos para poder vivir dignamente en la isla», ha destacado.

Falta de control

Al respecto, también ha indicado que, no sólo sufren esta especulación inmobiliaria, sino también una total falta de control para detectar los pisos turísticos irregulares de la isla, así como las fiestas ilegales que se celebran en verano. «El Consell de Formentera sigue sin contratar inspectores de turismo para controlar esta actividad ilegal; nos hemos convertido los propios vecinos en ‘policías de balcón’ para vigilar estos hechos», ha subrayado, exigiendo también a la institución insular que habilite una página web para poder denunciar estos hechos.

Sin embargo, Rose Rodríguez ha lamentado la inacción del Consell a la hora de impulsar medidas que puedan paliar esta situación y el «grave problema» de la vivienda en la isla. Sin ir más lejos, ha recordado a este rotativo el debate radiofónico que se celebró entre representantes de esta entidad y el conseller de Turismo, Artal Mayans, en el que el conseller, según la portavoz, acusó a los integrantes de SOS Vivienda Formentera de querer alquileres de 200 euros. «También habló sobre la España vaciada y su falta de habitantes, destacando que la gente quiere venir a Formentera porque está de moda», ha señalado esta mujer trabajadora, quien tiene dos trabajos en Formentera para poder mantenerse en la isla, «como tantos otros profesionales».

'Estamos hartos'

Durante la concentración, esta plataforma ha leído un manifiesto bajo el lema ‘Estamos hartos’. Un escrito que denuncia todas estas situaciones que vive la población de Formentera. «Estamos hartos de no tener acceso a una vivienda digna. Estamos hartos de no poder pagar el alquiler porque los precios son inasumibles incluso para personas con salarios medio-altos. El escrito dice: «Estamos hartos de malvivir en infraviviendas por las que pagamos como un palacio. Estamos hartos de no tener derecho a empadronarnos en la isla en la que vivimos y queremos votar. Estamos hartos de no poder contratar a personal para nuestros negocios por la falta de acceso a la vivienda. Estamos hartos de que los profesores de nuestros hijos no tengan continuidad. Estamos hartos de los problemas de acceso a la sanidad y otros servicios esenciales para que el personal sanitario, de seguridad y de la administración en general no se puede establecer en nuestra isla. Estamos hartos de la saturación turística».

El escrito continúa denunciando las agresiones a la tranquilidad, al medio ambiente y al sentido común que produce la sobreocupación de los espacios naturales supuestamente protegidos. «Estamos hartos de que no se persiga el alquiler turístico ilegal. Estamos hartos de que los discursos de los gobernantes para remediar este problema no se concreten en acciones efectivas. Estamos hartos de que las aportaciones de SOS Vivienda Formentera sobre el mayor problema de nuestra isla, la falta de acceso a la vivienda, no sean escuchadas por el Consell. Estamos hartos de que el artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos tienen la obligación constitucional de dar contenido a dicho derecho, no sea respetado. Y estamos hartos de la inacción del Consell de Formentera y del Govern balear ante el gravísimo problema de escasez de vivienda».