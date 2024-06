«Nací en Palma, somos seis hermanos y no tuve una infancia fácil, y aun así he conseguido mis metas hasta ahora». Esta es Loli y es una de las integrantes del Grupo de Mujeres que se organizan en asamblea cada miércoles, a las 17.00 horas, en el Centre Flassaders. «Nací en Palma y soy superviviente de bullying. He aprendido a darle importancia a las películas de cada personas». Ella es Asun, otra integrante del Grupo de Mujeres.

Más de 15 mujeres son desde ayer y hasta el 29 de junio las protagonistas de la exposición fotográfica Raíces. Un proyecto que nace desde estas asambleas semanales con la intención de dar visibilidad a la mujer «en todos sentidos»: la mujer maltratada, la mujer con discapacidad, la mujer estigmatizada... Este proyecto, que ha contado con el apoyo de la entidad Esment, está expuesto en Flassaders. Está formado por sus propios retratos, apoyados, a su vez, por un pequeños textos donde se presentan. Verónica Amer, Yaiza Guerra y Patricia Rodríguez son las técnicas que acompañan cada miércoles a las mujeres en las asambleas. «La asamblea nació de la necesidad de las mujeres con discapacidad, pero queremos que sea un espacio abierto a cualquier mujer de esta comunidad a que se unan libremente», explica una de las técnicas, Verónica. Las fotografías hablan de sus historias, de sus esfuerzos y aspiraciones. «Uno puede pensar que por tener discapacidad se tiene un vida independiente y no es así», quiere matizar la misma técnica.

Al Grupo de Mujeres pueden acudir entre 15 y 25 mujeres. En ese espacio se debaten temas como la maternidad, la violencia de género; realizan talleres de menstruación y de prevención de la violencia de género. Además, hablan de los estereotipos y de la comunicación.