Los propietarios de Mallorca que tengan piscinas y casas fuera de ordenación en suelo rústico se podrán acoger dentro de unos días a la amnistía urbanística aprobada por el Govern mediante decreto y que este martes ratificará el Consell de Mallorca en un pleno extraordinario. El PP y Vox, con el apoyo del PI, que no es imprescindible, aprobarán las medidas con el rechazo del PSIB y Més. En principio, el sábado saldrá publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), por lo que empezará el plazo de tres años para acogerse a esta medida.

No existe un censo del número de construcciones afectadas, pero las estimaciones están en torno a las 30.000. Aun así, no se podrán acoger a la amnistía construcciones levantadas hace décadas que no figuran en los registros y edificaciones hechas de manera irregular, pero cuyo delito ya ha prescrito. Los dueños que sí puedan beneficiarse deberán pagar una multa según su nivel de renta y el valor de la obra. Si consiguen legalizar la piscina, pasados cinco años, además, podrán alquilar la casa turísticamente.

La amnistía urbanística también moldea las exigencias para construir y permitirá que se hagan mansiones más grandes. En función del grado de protección del suelo, sólo se podía ocupar entre un 1 % y un 2 % de la parcela y el volumen máximo de todo lo construido era de 900 metros cúbicos. Esta limitación desaparece, lo que da opción a la construcción de mansiones en el campo de hasta 1.500 metros cúbicos y una ocupación del 3 % en Mallorca También se modifica esta limitación que estableció el Pacte para eliminar la prohibición de construir viviendas en Áreas de Prevención de Riesgos por erosión, corrimientos de tierra, incendio o inundación.

El pleno del Consell también prevé ratificar la media impulsada por el decreto del Govern que abre la posibilidad de que el suelo rústico acoja todo tipo de instalaciones «que contribuyan a la ordenación o al desarrollo rurales o resulten de ubicación necesaria o conveniente en suelo rústico». El Ejecutivo autonómico modificó la redacción vigente hasta ahora, más restrictiva, y deja a la discrecionalidad de las autoridades de los consells la decisión de que una actividad cualquiera, que en principio no podría construirse allí, pueda hacerlo.

Asimismo, el pleno también aprobará la posibilidad de autorizar aparcamientos en suelo rústico de manera temporal durante la temporada alta o en épocas de máxima ocupación y densidad turística. Los ayuntamientos podrán sacar a concurso al alquiler de terrenos junto a zonas de gran demanda turística y serán ellos quienes lo gestionen.

El paquete de medidas que se aprobarán este lunes también incluye el cambio normativo para que privatizar el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). El Consell, como ya adelantó este diario, baraja que el modelo público conviva con otro privado. Quien quiera evitar esperar varios meses para conseguir una cita, que desde hace meses es difícil, tendrá la opción de pagar más para reservarla antes.