Formentera sin gobierno: dimiten los consellers de Sa Unió por el «comportamiento irracional» de Córdoba

Los consellers del equipo de Gobierno del Consell de Formentera, todos de la coalición Sa Unió, han anunciado este viernes que dimiten de sus cargos como miembros de la Junta de Gobierno, como vicepresidentes y como consellers. En un durísimo comunicado, han responsabilizado al presidente insular, Llorenç Córdoba, de esta decisión, que deja el Consell formenterés en una situación de consecuencias desconocidas. De los integrantes del Gobierno insular, el conseller José Alcaraz ya fue cesado por Córdoba a finales del pasado mes de enero, aunque ahora se mantenía como portavoz de la coalición en el Pleno.

En la misma nota, los ocho consellers de Sa Unió recuerdan que no han «parado de trabajar para sacar adelante» las áreas de su competencia. Algo que han mantenido «a pesar de la crisis que el presidente Córdoba inició el pasado mes de noviembre». «Hemos tenido que multiplicar los esfuerzos debido a la falta de confianza y comunicación con el presidente», han añadido, «que cada vez ha ido trabajando más solo, aislado y sin contar con el resto del equipo de Gobierno».

Desde el punto de vista de Sa Unió, «las áreas paralizadas y con más conflictos (dentro del Consell) son justamente las del presidente, al principio, Litoral y Sector Primario». En este sentido, han puesto como ejemplo la pérdida de subvenciones para los ganaderos o el abandono general de estas conselleries. A esto han sumado las «maniobras» de Córdoba «con la adjudicación de los quioscos, que han provocado que a día de hoy no hay podido abrir aún». Una gestión problemática que también ha paralizado la regulación del Estany d’es Peix y que ha provocado que el personal de las áreas gestionadas por Córdoba haya mostrado su disgusto por la situación y haya solicitado el cambio de departamento.

A pesar de esta situación, Córdoba, han recordado los consellers de Sa Unió, se hizo cargo de las competencias gestionadas por José Alcaraz cuando decidió cesarle de sus cargos como vicepresidente y responsable de las áreas de Promoción Económica y Administración Insular. «Las consecuencias de esta decisión, evidentemente, han sido nefastas para estas áreas», han denunciado los representantes de Sa Unió en su comunicado, «debido sobre todo a la falta de impulso y tiempo que les puede dedicar. Las quejas de los trabajadores de estas áreas son constantes y no hace tanto también hemos podido escuchar las quejas de la PIME al respecto».

Los ocho consellers de Sa Unió y los partidos que forman la coalición, PP y Compromís, han defendido su trabajo en pos de conseguir la estabilidad del Consell «en unos momentos muy complicados». «Por responsabilidad institucional», han asegurado, «hemos tomado las decisiones necesarias que cada situación exigía. Hemos hecho una multitud de esfuerzos para intentar conducir de la mejor manera esta crisis. En el pleno de mayo llegamos a retirar dos propuestas en contra del presidente como gesto de buena voluntad y para poder llegar a un acuerdo. Pero la realidad es que Sa Unió no tiene mayoría absoluta, la perdimos el día que expulsamos a Llorenç Córdoba de la coalición por sus acciones en contra del buen gobierno».

Desde Sa Unió han dejado claro que «el Consell no puede seguir de esta manera los tres años que quedan de legislatura». Consideran que sus consellers son capaces de gobernar de aquí a 2027 pero señalan que no es posible hacerlo «con Llorenç Córdoba como presidente». «Llevamos meses pidiendo su dimisión por su falta de ética, falta de confianza, por no hacer su trabajo y por crear problemas en lugar de dar soluciones», han explicado, «la lógica nos dice que, si tiene que dimitir alguien para que el gobierno pueda continuar debería ser uno para que continuasen ocho, y no ocho para que continúe uno. Este hecho absurdo es lo que ha sucedido hoy. Ante el comportamiento irracional y temerario del presidente, que solo piensa en el sillón, los consellers de Sa Unió con competencias hemos presentado nuestra renuncia como miembros de la Junta de Gobierno, como vicepresidentes y como consellers del equipo de Gobierno».

PSIB Formentera califica de "espectáculo vergonzoso e irresponsable" el anuncio de dimisión de los consellers de Sa Unió

En un comunicado, los socialistas han criticado que la coalición ha dejado un Consell "ingobernable", sin Junta de Gobierno o consellers, poniendo en peligro la gestión de la institución.

Según han reiterado, "estamos ante un nuevo episodio todavía más vergonzoso de una guerra personal entre los miembros del equipo de gobierno". También han dicho que las dimisiones demuestran la "enorme irresponsabilidad" con la que actúan los consellers puesto que debilitan un Consell que ya está "malherido", en plena temporada y teniendo que gestionar conflictos como los relativos al servicio de limpieza. Con el anuncio de dimisión, queda sobre la mesa la tramitación de los Fondos Next Generation que Formentera podría perder por la "incapacidad" de Sa Unió.

Los socialistas han reiterado que estos hechos demuestran que el anuncio de las negociaciones para alcanzar la paz en el Consell "era una cortina de humo con finalidades electoralistas porque se estaba en plena campaña electoral de las europeas". "Una vez han pasado las elecciones, han vuelto a su guerra particular", han insistido. El PSIB ha lamentado que Sa Unió "ha perdido totalmente el rumbo".