Cirer reprocha al Ministerio que se llegue a un acuerdo bilateral con Canarias despreciando al resto de CCAA

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, quien este martes ha asistido a la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, ha reprochado al Ministerio de Juventud e infancia que se llegue a un acuerdo bilateral con Islas Canarias despreciando al resto de comunidades autónomas. En una nota de prensa, la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales ha informado que la consellera Catalina Cirer ha asistido este martes a la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Ministerio de Juventud e infancia, en la que se tenía que hablar sobre la distribución y el reparto de fondos para la atención a niños y adolescentes migrantes no acompañados en las diferentes comunidades autónomas.

Este punto ha quedado sin efecto tras que pocos minutos antes del inicio de la reunión, las comunidades autónomas han sabido que se ha llegado a un acuerdo bilateral entre Canarias y el Gobierno central en lo referente a la reubicación obligatoria de estos menores. Cirer ha denunciado que el Estado ha llegado a «un acuerdo bilateral con Canarias por el reparto de menores, sin escuchar a las comunidades que precisamente hoy tenía reunidas en la conferencia». Cirer ha recriminado que «se negocie de espaldas a otras comunidades y que se gobierne con criterios de imposición y no de consenso». Después de la reunión, Cirer ha insistido en la solidaridad de Baleares y ha incidido en el compromiso de acoger menores, «por responsabilidad y solidaridad» pero a la vez ha reclamado al Ministerio que impulse estrategias globales en política de migraciones, «no únicamente hablar de reparto de menores, sino que estos menores tienen que ser atendidos con dignidad y conforme a los derechos humanos, cosa que no se puede hacer como corresponde cuando hay saturación».

La consellera ha pedido que se tengan en cuenta las particularidades de cada comunidad autónoma y ha recordado que "las Baleares ya se han consolidado como ruta migratoria, y tienen que reconocer que esta comunidad tiene menores no acompañados que llegan directamente a las costas de estas Islas«. Cirer ha reclamado finalmente al Ministerio que no rehuya su responsabilidad en la gestión de las políticas de inmigraciones y que »una problemática tan sensible se tiene que abordar con planificación y una estrategia general que incluya también políticas en los países de origen y absoluta coordinación entre ministerios, puesto que da la sensación que la ministra Rego desconoce qué está negociando su compañero, el ministro de Política Territorial".