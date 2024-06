La intensa tormenta que ha caído este martes, 11 de junio, en Palma ha provocado importantes retenciones en la MA-19. Se trata de una vía bastante congestionada, pero esta tarde ha sido mucho más importante. Algunas vías secundarias, próximas al aeropuerto de Palma, se encuentran intransitables, por lo que los trabajadores de las empresas que se encuentran ubicadas en esta zona no pueden salir en estos momentos y están buscando alternativas.

Cabe destacar que en la MA-19 en dirección al aeropuerto de Palma también se ha producido un accidente de tráfico, lo que ha complicado aún más la circulación. Muchas personas que tienen que coger vuelos temen perderlos porque el acceso al aeropuerto es especialmente complicad. Sin embargo, de momento no están saliendo, por lo que tendrán tiempo de llegar para realizar en el embarque, en el caso de que no sean cancelados. Aunque Aena no lo ha confirmado, en las pantallas informativas del aeropuerto sí salen algunas cancelaciones.

En el Coll d'en Rabassa también ha habido importantes problemas de circulación, especialmente en la calle principal (Cardenal Rosell), debido a las importantes acumulaciones de agua que se han producido. En el resto de Palma también ha habido más atascos de lo habitual, pero los habituales de los días de lluvia.

El aeropuerto de Palma, inundado

El aeropuerto de Son Sant Joan se ha inundado y se ha visto sumido en el caos. Las operaciones aéreas ha sido paralizadas temporalmente y los vuelos están siendo desviados a otros aeródromos. Además, el aparcamiento de los abonados está anegado, por lo que los usuarios no pueden sacar sus vehículos.

La delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares ha precisado que en Son Sant Joan se han registrado 53 litros de agua por metro cuadrado, de los que 43,8 litros han caído en sólo una hora. El sur y el interior de Mallorca están en alerta naranja hasta las 21:00 horas de este martes por lluvias que pueden ir acompañadas de tormentas, pueden caer hasta 40 litros de agua por metro cuadrado en sólo una hora.