Día de valoraciones este lunes, un poco más elaboradas pero en línea con las del domingo, de los partidos de Baleares. Todo ello ante un pleno del Parlament, este martes, por las elecciones. En en la habitual ronda de comparecencias, los grupos anticiparon sus mensajes.

El PP balear se crece tras los resultados y hace una lectura en clave autonómica. No solo entiende que avala la política de Marga Prohens en los general, sino también en asuntos concretos. Así, el portavoz parlamentario del grupo Popular, Sebastià Sagreras dijo este lunes: «Los resultados convalidan el decreto de simplificación administrativa y lo de mañana [por este martes] es un trámite». El pleno del Parlament tiene previsto convalidar este decreto con el apoyo de Vox y la oposición del resto de los grupos. El PP logró el domingo el 35,78% de votos frente a los 21, 17% de 2019.

En las autonómicas de mayo de 2023, el 34,29%. En las generales de julio, el 35,96, su mejor marca. «Esto convalida todas las políticas del Govern, desde las bajadas y supresión de impuesto, la eliminación del requisito de catalán en la sanidad, el decreto de simplificación y la propuesta para buscar el equilibrio entre residentes y turistas», dijo para lanzarse sobre el PSIB y criticar «su falta de liderazgo» y criticar a Francina Armengol por «dejar tirada a su candidata», en referencia a Alicia Homs.

El análisis del PSIB es el contrario y donde Sagreras ve alza y consolidación del PP, Iago Negueruela ve un PP «atado a la ultraderecha». El socialista criticó que Prohens vaya «en la línea contraria» a Ursula Von der Leyen, candidata del PP Europeo y que presidirá la próxima Comisión Europea, previsiblemente buscando acuerdos con los socialistas europeos y liberales para no tener que depender de las formaciones ultras. Según Negueruela, «ni Ursula von der Leyen ni la CDU alemana están blanqueando a la ultraderecha como lo están haciendo Marga Prohens y Alberto Núñez Feijóo».

El portavoz socialista dijo no tener «ninguna duda» de que Alicia Homs será eurodiputada. Bien porque Teresa Ribera será comisaria europea o porque continuará como vicepresidenta del Gobierno de España. Previamente, Sagreras había dicho, que la única electa era la ‘popular’ Estaràs y que los socialistas buscaban «un cambalache».

La ejecutiva del PSIB, dirigida por Francina Armengol, analizó resultados. «Estos resultados refuerzan al Gobierno de España» concluyó. Su portavoz, Milena Herrera, auguró que la ultraderecha condicionará la línea del Govern

La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, también valoró el resultado. Se felicitó pero no desbordó entusiasmo. De hecho, a comentar este asunto dedicó menos tiempo que a otros asuntos. «Estamos muy satisfechos con los resultados y realmente era lo esperado; nosotros vamos creciendo poco a poco, no tenemos prisa en crecer una barbaridad para luego bajar y desaparecer», dijo. Vox, con un 11,20%, incrementó su porcentaje en relación a las euroelecciones de 2019 pero baja en relación a las generales y autonómicas del año pasado. Vox logró en mayo el 13,88% y eso le permitió decidir el Govern.

No hubo ninguna alusión por parte de Cañadas al 5,34% logrado por la opción ultra Se Acabó la Fiesta. El domingo, fue la cuarta fuerza política más votada, por delante de Més.

Lluís Apesteguia (Més per Mallorca) dijo que «los resultados no se pueden extrapolar en clave autonómica» pero criticó la división de la izquierda y afirmó que «a la ultraderecha no se combate con cartas», en alusión a las misivas de Pedro Sánchez.