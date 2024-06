Los diez veteranos jesuitas que el próximo 16 de septiembre serán trasladados a residencias de la Compañía de Jesús en la Península son muy conocidos y apreciados en Mallorca, donde la mayoría de ellos ha desarrollado una intensa labor religiosa e intelectual. Ultima Hora ha contactado a lo largo de esta semana con el entorno de todos ellos, ya que los afectados no pueden hablar directamente con los medios de comunicación porque tienen voto de obediencia y no pueden criticar su «expulsión».



Todas las fuentes consultadas coinciden en un punto: «Los diez religiosos están absolutamente destrozados. No se van a quejar públicamente, pero lo están pasando muy mal. Algunos llevan días sin apenas comer del disgusto y otros están muy abatidos. Consideran que todavía pueden ser útiles a la Compañía de Jesús y no entienden esta especie de destierro, que no se merecen. Además, muchos de ellos tienen su familia y amigos aquí, en la isla. ¿Qué harán a esas edades en una localidad que no conocen, lejos de los suyos?».

Los diez jesuitas cuentan, además, con el apoyo total de la asociación de ex alumnos y de algunas cofradías, que han calificado su traslado de «auténtica crueldad». Y que han anunciado que no pararán hasta conseguir que la Compañía de Jesús recapacite sobre la decisión, que en palabras de los responsables es «inaplazable» por motivos de salud de los religiosos, que son veteranos. «Pero lo más importante es que después de 500 años de presencia de jesuitas en Mallorca nos vamos de golpe y porrazo, dejando a la Comunidad sin recurso alguno de respuesta y, sobre todo, abandonando a San Alonso y todos nuestros compromisos diocesanos. Parece mentira esta desafección por uno de los Santos fundamentales de nuestro Santoral», critica un ex alumno. Miguel Garau Horrach nació en Palma en 1937. Cursó estudios en la Escuela de Comercio, obteniendo los títulos de perito y profesor mercantil. Licenciado en Humanidades, Filosofía y Teología por la Facultad de Filosofía y Teología de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) y también es licenciado en Cinematografía por la Universidad de Valladolid. Ha pintado más de 800 cuadros al óleo y es también escultor. Gran parte de su actividad ha estado dedicada a la enseñanza. Ha publicado numerosos artículos, algunos de ellos en este periódico. Miguel Garau. Manolo Fortuny ha desarrollado una gran labor misionera en África, en concreto en Chad, un país muy castigado por las hambrunas y las guerras. Fortuny abandonó y renunció a la comodidad y seguridad para embarcarse en una misión pastoral como párroco de San Pedro Claver, donde ha pasado 25 años como misionero. Manolo Fortuny. Bernardí Seguí ha sido rector de Montesión en Gandía y párroco en Santa Ponça hasta hace poco tiempo. También estuvo en El Molinar. En la actualidad sigue colaborando con las parroquias. Bernardí Seguí. Noticias relacionadas Abel Toraño, delegado de la Compañía de Jesús, califica de «avalancha de descalificaciones y falacias las acusaciones de los exalumnos» Norberto Alcover es licenciado en Teoría de la Imagen Audiovisual por el Centro del Espectáculo de Roma, además de obtener la licenciatura en Periodismo en Madrid y el Diploma en Cinematografía en Valladolid, junto a las respectivas licenciaturas en Filosofía y Teología. Ha sido Director de la revista Reseña (1974-78). Norberto Alcover. Judas Moreno es consiliario de la Hermandad del Rocío y fue superior en Valencia. En la actualidad sigue ayudando en las labores que se le encomiendan en la Compañía de Jesús. De hecho, imparte Ejercicios Espirituales, es Capellán de varias Casas Religiosas y colaborador en San Juan de Ávila. Judas Moreno. Joan Jaume era cartero de profesión. Fue de los denominados ‘curas obreros’, que en España renunciaron a sus salarios y acabaron trabajando en el campo y la construcción, junto a las clases más populares. Estuvo destinado en Valencia. Es párroco de San Juan de Ávila y consiliario del Patronato Obrero. Miguel Llauger es hermano coadjutor de la Compañía de Jesús. Ha impartido clases de inglés y siempre ha estado vinculado a la administración de la comunidad. Guillermo Riera, nacido en Manacor, también es hermano coadjutor de la Compañía de Jesús y ha sido sacristán del convento. Estuvo destinado en Valencia y Alicante. Regresó a Montesión hace seis o siete años. Nicolau Pons es un intelectual e historiador, que ha traducido al castellano La deixa del geni grec, del excelso poeta pollencí Miquel Costa i LLobera. A su avanzada edad, todavía escribe. Nicolau Pons. Jaime Mairata es profesor de Filosofía y ha recorrido medio mundo, impartiendo sus enseñanzas. Ha estado muchos años en Nueva York y luego regresó a Mallorca, su tierra.