La pediatra, Mar López, publicó el 30 de mayo su segundo cuento para niños, ‘El Monstruo de los abrazos’, en el que aborda el abuso sexual infantil y cómo prevenirlo. «La idea del cuento surgió porque yo veía que faltaba información para prevenir el abuso sexual infantil en niños pequeños, ya que la que existía está destinada a niños de más de seis años. Vi que no había información que fuera realista y estuviera enfocada de manera divertida, que fuera fácil de leer», explica López.

«Me empecé a inventar una historia por las noches para que mi hija se durmiera sobre un monstruo, Achuchones, que le gustaba mucho dar abrazos, pero que a veces su amiga no quería que se los diera, y cada día iba añadiendo algo nuevo», narra. «Cuando la editorial me dijo de escribir un segundo cuento les dije que quería hacer esta idea», dice.

La pediatra Mar López.

En el libro, se abordan cuestiones como la importancia del consentimiento, los límites que siempre deben existir con el cuerpo de los demás, así como el respeto que se debe tener por estos. También se proporciona información acerca de las partes del cuerpo, incluyendo los genitales, y las situaciones en las que es normal que un adulto las toque como puede ser nuestro pediatra o padres en ciertas supuestos como aplicarnos crema o al cambiarnos de ropa.

El tema de la prevención del abuso infantil se escenifica a través de una historia que le sucede al protagonista del relato. En la parte final del cuento, Achuchones le confiesa a su amiga que otro monstruo del colegio, más mayor que él, le hizo cosquillas y luego le obligó a aceptar un abrazo suyo que no quería y a no poder contar lo sucedido. López expone que el abuso, que es progresivo y tiene etapas, suele comenzar con cosquillas y juegos con la intención de generar confianza con los más pequeños. Después de haber establecido esa confianza, es cuando se empiezan a traspasar ciertos límites.

Uno de los interiores del cuento.

La experta también señala que en muchas ocasiones a los niños «no les da tiempo a decir que no», ya que dudan de si se pueden negar o no, y se sienten comprometidos a ceder: «Les solemos decir que tiene que saludar y dar dos besos por educación y muchas veces no les apetece», ejemplifica. Otro punto clave del abuso que se trata en el cuento es cómo se debe actuar cuando un adulto traspasa esos límites: hay que contarlo a los adultos en los que sí se confía, como los padres, profesores o pediatras. «A mamá se lo puedes contar todo. Quien te quiere te escucha. Quien te quiere te cuida. Quien te quiere te protege y te ayuda. Siempre.», se puede leer al final de esta sencilla pero clara historia.

López defiende que aunque el libro ha sido catalogado como para mayores de cuatro años, «si tu hijo no rompe las páginas, lo puede leer a partir de los dos años». Cabe destacar que el cuento también incluye una canción, ‘Solo Mío’, en la que se trasmite el mensaje de que nadie puede tocar nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento expreso.