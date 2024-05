El PP crecería a costa de Vox y la izquierda se aleja todavía más de poder recuperar el Consolat de Mar, según el sondeo elaborado por el Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES) en exclusiva para Ultima Hora. Si hoy se celebraran elecciones autonómicas, justo cuando se cumple un año de las últimas elecciones, Marga Prohens dependería menos de la extrema derecha, aunque por muy poco seguiría necesitando su apoyo. La presidenta balear y líder del PP conseguiría 28 diputados y un 38,8 % del voto, cuando actualmente cuenta con 25 escaños. Pese a este crecimiento, no alcanzaría los 30 parlamentarios necesarios para lograr la mayoría absoluta.

La alianza Gent per Formentera-PSIB recuperaría el escaño tras la crisis de la coalición PP-Sa Unió, protagonizada por Llorenç Córdoba. Un factor que impediría que Prohens rozase la ansiada mayoría. Vox, por su parte, que en los últimos meses ha encadenado una crisis interna tras otra, pasaría de ocho a seis diputados, obteniendo el 15,9 % de los sufragios.

En cualquier caso, Prohens consolidaría en las Islas el vuelco a la derecha que se produjo en toda España después de las elecciones autonómicas del 23 de junio del año pasado. El sondeo del IBES, que realizó 1.300 encuestas en Balears entre los días 13 y 17 de mayo, tiene en cuenta el cambio de rumbo de los ‘populares’ para intentar transformar el modelo turístico y reducir la masificación. Una decisión que les puede haber beneficiado y que se ha producido porque dentro del partido son conscientes de que incluso sus votantes están preocupados por la saturación. En cambio, los diversos ceses y dimisiones forzadas que ha habido en menos de un año, como la del director general de Coordinación i Transparencia del Govern, Jaume Porsell, por no tener licencia turística para explotar una vivienda como agroturismo en Andratx, parece que no desgastarían a los ‘populares’.

Los socialistas, sin embargo, perderían escaños: de 18 a 16, con un 23,9 % de los votos, según el IBES. La marcha de Francina Armengol y el desgaste de haber gobernado ocho años todavía pesa. Podemos, tras sus luchas intestinas y el distanciamiento con la plataforma estatal Sumar, perdería su único escaño procedente de Menorca, que iría a parar a Més per Menorca, que pasa de dos a tres diputados (2 %). Més per Mallorca también subiría y pasaría de cuatro a cinco diputados (10,9 %). Un incremento que se puede relacionar con las medidas impulsadas por el PP y Vox en el último año fruto del pacto para que Prohens gobernara en minoría. Las políticas que reducen la presencia del catalán, como el plan de elección de lengua, o las que favorecen la legalización de construcciones en suelo rústico, podrían movilizar al electorado más sensible con la lengua propia y el territorio. Asimismo, el PI, que arrastra una crisis de liderazgo tras la debacle del 23-J, volvería a quedar fuera de la Cámara con un 1,8 % de los votos, cuando hace un año obtuvo el 3,8 %. El regionalismo político, por tanto, parece lejos de remontar, y sus votos irían a la abstención o al PP.

Armengol, la más conocida

Su etapa como presidenta del Congreso no ha hecho más que apuntalar la presencia mediática de Francina Armengol, que es la candidata más conocida de Balears, ya que un 96 % de los encuestados por el IBES saben quién es. Aunque ya no está en el Parlament, sigue siendo secretaria general del PSIB y, por lo tanto, cara visible de los socialistas.

Susana Mora, del PSIB menorquín (96 %) y Vicent Marí, del PP ibicenco (95 %), le siguen como los más populares, aunque este reconocimiento se circuscribe a su isla. Marga Prohens, con un 93 %, es, por lo tanto, la segunda candidata autonómica más conocida en el conjunto de las Islas.

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, es, con un 82 %, el séptimo candidato balear más popular y el tercero autonómico. Le siguen el parlamentario de Més per Menorca Josep Castells (68 %) y el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia (66 %). Por debajo, curiosamente, los representantes de Vox y Podemos lideran el grupo de los más desconocidos, siendo Maite Medrano, del partido de extrema derecha en Menorca, la menos popular (60 %).

Por lo que respecta a la valoración, del 0 al 10, el PP es el único partido que aprueba. Vicente Marí obtiene un 7,1 en Eivissa; Adolfo Villafranca saca un 5,3 en Menorca; y Marga Prohens, en el conjunto de Balears, un 5,2. Susana Mora consigue un 4 en Menorca; mientras que Iago Negueruela y Francina Armengol, un 3,9 y un 3,8, respectivamente. El líder de Més per Menorca, Josep Castells, y el de Mallorca, Lluís Apesteguia, consiguen un 3,5, y 3,4, correspondientemente. Manuela Cañadas (Vox) saca un 2,5.

División sobre la gestión

El 43 % de los encuestados aprueban a Marga Prohens, el 41 % la suspende y el 16 % no supo qué contestar al respecto, según el sondeo del IBES, que también desgrana la opinión según el partido al que votaron. Un 79 % de los que dijeron apoyar al PP aprueban a la presidenta, y destaca que un 52 % de los que votaron a Vox también la valoran positivamente. Menos del 5 % de los que afirmaron votar al PSIB, Més o Podemos aprueban a la ‘popular’.

Aunque sea difícil de comparar por la diferencia de años en el cargo y la pandemia, el IBES preguntó sobre si el Govern de Prohens gestiona mejor que el de Armengol. Un 46 % de los encuestados dijo que mejor; un 36 %, peor, y un 18 %, igual. Destaca que más de la mitad de los votantes de Vox (52 %) la apoyen.