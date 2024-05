El número de caravanas ha experimentado un crecimiento exponencial en Balears. En concreto, ha pasado de 940 en el año 2014 a 4.232 en 2023, lo que supone un incremento del 350,21 %. Así lo ponen de manifiesto los últimos datos que han sido facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT) en Baleares a Ultima Hora. Cabe precisar que existen diferentes modalidades de estos vehículos, que se detallarán a continuación.

El más numeroso es el de la autocaravana, que en 2014 contaba con un parque de 417 unidades en las Islas, mientras que en 2023 era de 2.265. Por tanto, sufrió un aumento del 443 %. Le sigue el furgón vivienda, que ha pasado de 307 a 1.252 en el citado periodo; supone un alza del 307,81 %. Por su parte, el remolque vivienda ha pasado de 56 a 296.

La DGT también ha precisado que el parte de vehículos de Baleares contaba con 56 turismos vivienda en 2014, mientras que en 2023 se contabilizaron 217; un 287,5 % más. En el caso del mixto adaptable vivienda la variación ha sido de 89 a 144. En este caso la diferencia es menos significativa que en el resto de modalidades: exactamente de un 61,79 %. Por su parte, el camión vivienda ha pasado de 15 unidades a 42; un 180 % más.

Nuevas modalidades

Cabe destacar que hay una nueva modalidad: el autobús vivienda. En el año 2013 no había ninguno en las Islas, pero en 2023 se contabilizaron 15. La ventaja que tienen estos vehículos es que son más amplios, ya que se le pueden retirar espacios. Se trata de una tendencia que está ganando adeptos en todo el mundo, e incluso, algunos pueden llegar a ser muy sofisticados: recubiertos de madera, etc. En los datos facilitados también aparece un los datos de 2023 un vehículo vivienda en el apartado otros, pero no se especifica de qué tipo es.

Interior de un autobús vivienda, una nueva modalidad que ha llegado a las Islas.

Vivienda o turismo

Los dos usos principales de estos vehículos es el de vivienda y el turístico. En relación al primero, los elevados precios del metro cuadrado, tanto en régimen de venta como de renta, están motivando que cada vez haya más personas que se decanten por los vehículos vivienda para residir. Estos días se ha publicado un informe de Fotocasa que pone de manifiesto que el precio del alquiler se haya disparado: ha pasado de 562 euros en el ejercicio 2014 a 1.451 en 2024.

El Ajuntament de Palma ha aprobado presentado el proyecto de ordenanza cívica que se encuentra en fase de exposición pública, que diferencia entre estacionar y acampar; y prevé multas de entre 700 y 1.500 euros para los infractores. El actual equipo de Gobierno considera que «en ningún caso una caravana puede ser considerada una vivienda, y lo que no puede hacer el propietario de la caravana es trasladar las actividades que realiza en el interior de la misma a la vía pública, afectando al entorno y a la convivencia».

De hecho, ha habido una protesta contra el citado marco normativo, a la que han acudido las que la emplean para fines turísticos o habitacionales. Algunos de los residentes en caravanas calculan que hay unas 400 personas en Palma en esta situación y exigen soluciones al Ajuntament. Cabe resaltar que ya se están alquilando autocaravanas para vivir; los precios podrían llegar a los 400 euros, e incluso, 500 euros al mes.