El final del discurso de Marga Prohens dio paso a una ronda de intervenciones en la que no hubo tiempo material para que participaran todos los que así lo deseaban. En general, la intervención de la presidenta fue bien recibida por la mayoría de los presentes y algunos no dudaron en darle la enhorabuena por la iniciativa.

Jaume Carot, rector de la Universitat de les Illes Balears

«Un pacto social con participación de todo el mundo lleva a la esperanza. Y Antoni Riera para dirigir el proceso es una buena elección. Hay que partir de una visión para llegar a los objetivos a partir de los estudios».

Othman Ktiri, presidente de Baleval (coches de alquiler)

«Enhorabuena por la iniciativa. Es una propuesta valiente y será bien recibida por los residentes. El proceso tiene que ser tranquilo, no precipitado, y con datos. El sector de los vehículos de alquiler se autorregula solo con la ley de la oferta y de la demanda, que es muy sabia. Contribuimos a un turismo de calidad y a que los visitantes puedan llegar a restaurantes y museos con menos emisiones».

Jordi Mora, presidente de PIMEM

«Es una muy buena iniciativa. A partir de aquí hay que hacer mesas más pequeñas como las que ya tenemos articuladas, por ejemplo la del Diálogo Social. Seguramente este trabajo no tendrá un impacto a corto plazo; empezaremos a verlo dentro de dos o tres años».

Alfredo Serrano, presidente de CLIA (patronal crucerista)

«Es un reto interesante que nos compromete a todos. En el sector de los cruceros ya hemos demostrado a través del acuerdo de 2022 nuestra capacidad de diálogo y colaboración, de mirar por el bienestar del territorio y no sólo de nuestro nicho. Nos parece muy importante tener todos los datos antes de tomar decisiones. Nuestro apoyo absoluto».

Alfonso Robledo (CAEB-Mallorca Restaución)

«Creo que el Govern ha cogido el toro por los cuernos y la elección de Antoni Riera nos parece fenomenal. El problema de Balears es como el que puedas tener en un restaurante: no puedes meter 200 en un local con un aforo de 90, y esto es lo mismo. Y le duela al que le duela, hay que cortar, totalmente de acuerdo».

Margalida Ramis, portavoz del GOB

«Lo de hoy ha sido un paso para posicionarse ante una realidad que el Govern sabe ahora que se les está volviendo en contra. Es una declaración de intenciones y un posicionamiento ante una situación muy sensible que genera tensiones. Nos sorprende que se quiera partir de cero con los análisis y el diagnóstico, pues ya existen en todos los sectores. Más allá de abrir espacios de diálogo, hay cuestiones de apuesta política y presupuestos».

Rafel Roig y Petra Mut, presidente y gerente de FEBT

«Esta iniciativa es muy positiva y beneficia también al sector del transporte. Los grupos de trabajo deben servir para poner orden».

Carmen Planas y Gabriel Llobera, presidenta y vicepresidente de CAEB

«El gran reto de nuestro modelo turístico es conciliar el crecimiento con el bienestar del ciudadano. Es un paso muy importante porque en este pacto estará representada toda la sociedad. Está en juego nuestra forma de vivir y necesitamos soluciones».

José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur

«La presidenta ha dibujado muy bien el objetivo común. Es un ejemplo de transformación integral, sin parches. Hay que contar con datos relevantes e información rigurosa. No podemos crecer más en volumen. Es un caso de menos es más, con empatía entre residentes y turistas. Unas Islas más atractivas para los residentes lo son para los turistas».

Pedro Oliver, presidente de los guías turísticos

«Aportaremos nuestra experiencia y, aunque se pueda pensar que llegamos tarde, ahora es un buen momento».

Joan Forteza, del Fòrum de la Societat Civil

«El discurso de la presidenta ha sido muy paternalista, sin medidas y sin plantear el decrecimiento. Hay infinidad de estudios, de Impulsa o del Consell Econòmic i Social. En cualquier caso, proponemos prohibir jets privados, reducir cruceros y coches de alquiler, prohibir el alquiler turístico en plurifamiliares y en las casas ilegales en rústico, y decrecimiento de plazas turísticas».

Lluís Quetglas, vicepresidente del Cercle d’Economia

«Han caído los niveles de renta y la calidad de vida, y estamos a la cola de las inversiones del Estado. Son necesarias viviendas y la falta de eficacia de la administración afecta a las inversiones».

Maria Gibert, gerente de Febhatur

«Es un paso para la esperanza. Confiamos en medidas proporcionales para un sector que afecta a 15.000 familias y que ha sido castigado públicamente y a través de la regulación».

Maria Garcia, PIME Menorca

«No podemos dejar pasar mucho tiempo. Pedimos que datos, análisis y medidas sean territorializados por islas. Si no es así, no habrá buenos resultados».

Luis del Olmo, presidente del Clúster Balears

«Hemos perdido la innovación y el valor económico, social y ambiental en un turismo transversal. Hay que avanzar hacia la calidad de producto, servicio y experiencias».

Maria Frontera, presidenta de la Federació Hotelera

«Gracias y enhorabuena por la iniciativa y por la elección de Antoni Riera. Es un punto de inflexión y hay que apuntar este día en el calendario. Necesitamos gestión, coordinación, ordenación y datos. Expresamos nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con el bienestar de toda la comunidad».

Michel Magnier, cónsul de Francia

«La iniciativa debe incluir la integración de los no nacidos aquí. Hace 30 años se hablaba de desestacionalización. Ahora es necesario que los turistas conozcan nuestros problemas, con falta de infraestructuras ante una mayor población. Hay que gestionar el flujo de personas y vehículos».



Biel Moragues, presidente de Taxis-PIMEM

«Enhorabuena. Será difícil llegar a equilibrios. Sufrimos atascos cada día y el transporte público es muy deficiente. Defiendo el carril VAO, también para la autospista de Andratx».

Juan Calvo, Aliança per

l’Aigua

«Hay que aplicar un principio de precaución ante la sobreexplotación de los acuíferos. Nos preocupa la amnistía en rústico».

Carolina domingo, presidenta de Pimeco

«Gracias y enhorabuena por la iniciativa. Nuestro sector está muy tocado. Necesitamos más turismo de calidad y menos prohibiciones sin proyecto. No limiten más los cruceros».

Miquel Coll, presidente de Apaema

«Enhorabuena al Govern por la iniciativa, pero hay que dar voz al sector primario. Cuidamos el territorio, pero estamos abandonados ante el consumo de recursos naturales y la presión urbanística y de los parques fotovoltaicos, sin planificación. El suelo rústico no es accesible para los payeses, pues tiene precio de parcela urbana».

J. L. García, secretario CCOO

«Ya tenemos espacios de diálogo y un diagnóstico compartido. Espero que las decisiones sean consensuadas, no unilaterales. Si no, no habrá confianza entre unos trabajadores que deben estar representados».

Onofre Martorell, decano Colegio Economistas

«Se tendría que empezar por el diagnóstico, sino las medicinas no irán bien. En el año 2035 se habrá duplicado el número de turistas con respecto a 1985. No nos está pasando algo diferente a lo que pasa en el mundo. Inteligencia es gestión».