El Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) busca familias de acogida en Mallorca y para ello ha puesto en marcha una campaña llamada 'Créixer en familia'. Precisamente, este 15 de mayo se celebra el Día de la Familia. Conxa Montcades, cap de servei de Suport Familiar del citado organismo, precisa que ahora mismo tienen a 486 menores que podrían ser acogidos, pero sólo hay 100 núcleos familiares dados de alta en el programa; algunos de ellos acogen a más de un menor. Se trata de niños que no pueden estar con sus padres biológicos, ya que estos no cumplen los requisitos mínimos para cuidarlos y se les retira la tutela hasta que puedan hacerlo.

Montcades explica que «el objetivo es que esos infantes puedan respirar un ambiente familiar durante ese tiempo» y argumenta que la legislación estatal y autonómica establecen que «siempre tiene que prevalecer el acogimiento familiar sobre el residencial, especialmente para menores de seis años». Sin embargo, para poder cumplirlo «es necesario disponer de familias acogedoras motivadas y formadas para atender desde un primer momento a los niños que lo necesitan».

¿Cómo son las familias de acogida?

Las acogidas pueden ser de dos tipos: nido o canguro. La primera de ellas es permanente; de la segunda existe la modalidad urgente (hasta seis meses mientras se decreta alguna otra medida) o temporal, que puede durar hasta dos años. Las personas interesadas deben ponerse en contacto con el IMAS en el número de teléfono 971 014 311, enviando un correo a familiesacollidores@imas.conselldemallorca.net o rellenando un formulario en la página web del IMAS y los técnicos se pondrán en contacto con ellos para hacer la evaluación pertinente.

La cap de servei de Suport Familiar del IMAS explica que las familias acogedoras suelen tener hijos y la experiencia resulta muy gratificante para todos ellos. Preguntada por cuáles son los que tienen más dificultades para encontrar un hogar, responde que los que tienen alguna discapacidad o los hermanos, ya que se recomienda no separarlos y no todas las personas tienen disponibilidad para ello. Respecto a su procedencia, la mitad son mallorquines y la otra mitad extranjeros.

Las personas que presten este servicio percibirán una compensación económica por menor, que oscila entre los 500 y los 1.700 euros. Además, se le pagarán aparte todos los gastos extras (gafas, campamentos de verano, etc.), por lo que todas las necesidades de los niños quedan cubiertas. El Consell de Mallorca tiene como prioridad «que los niños que no puedan estar con su familia biológica puedan vivir en un entorno lo más idóneo y enriquecedor posible mientras se trabaja con sus progenitores para el reencuentro».

En este sentido, desde la institución insular explican que «queremos que todas las personas estén integradas en la sociedad y nos esforzamos para conseguirlo, especialmente en el caso de los colectivos más vulnerables. Todos los niños tienen derecho a vivir en un entorno apropiado y nosotros tenemos el deber de proporcionarles ese entorno especialmente cuando sus padres, por el motivo que sea, no pueden ofrecérselo. Por eso, uno de nuestros objetivos principales es promover el acogimiento familiar. Necesitamos, queremos y trabajamos con intensidad para que todos ellos puedan crecer en un entorno sólido, afectivo y plural».

Montcades hace un llamamiento a la sociedad y les pide participar en el programa de acogida del IMAS, por el «bien de la infancia». Además de lo expuesto en esta noticia, el citado organismo también tiene un programa de acogida para familias de los padres biológicos. En total, en estos momentos hay 487 niños con padres de acogida (entre familia ajenas y propias); algunos de ellos acogen a más de un menor.