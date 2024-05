«Buscar un equilibrio de convivencia entre residentes y visitantes siempre ha sido una asignatura pendiente en estas islas». La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, ha reclamado hoy al Govern Balear un «plan estratégico» contra la saturación que debe pasar por estudios e informes «con datos rigurosos» sobre la capacidad de carga de cada municipio. En respuesta a los medios congregados en una rueda de prensa sobre convocatorias en materia de gestión energética, Frontera ha aseverado que en Baleares «estamos en una situación crítica que no viene de ahora».

Con respecto a la batería de medidas anunciadas por el Ejecutivo de Marga Prohens en relación con este problema, la presidenta de la FEHM ha señalado que «todos estos anuncios son bienvenidos» y que «lo primero que pedimos cuando hubo cambio de Govern fue que tuvieran clara la foto de lo que tenemos hoy día en Baleares, con una actualización de datos para saber exactamente qué capacidad de carga se puede asumir en cada municipio». En ese sentido, ha remarcado que el debate no debe centrarse en si levantar o no la moratoria de plazas turísticas, sino en tomar las decisiones «en función de datos objetivos y no de una determinada ideología».

Frontera señaló que desde la patronal asumen que esos estudios no están finalizados todavía, por lo que ven con buenos ojos las medidas cautelares de contención que está anunciando la Administración. Con todo, admite que será difícil poner remedio «a corto plazo», dado el nivel de saturación ya existente y las previsiones de cara a la temporada alta. Un problema, subraya, del que los propios hoteleros ya advirtieron hace tiempo y que responde a un proceso de transformación que ha ocupado «los últimos diez o doce años».

«Todos lo veíamos y en los últimos años hemos pedido que se gestionará mejor», con propuestas como «el desvío de los flujos turísticos o las inversiones productivas», explica. Sin embargo, ha lamentado, «los gobiernos suelen ser más reactivos que preventivos». Además, el problema involucra a otros agentes y factores, ha señalado Frontera para referirse a cuestiones como la conectividad aérea, las segundas residencias y el cambio de los hábitos de residentes y visitantes.

Entre las medidas factibles para paliar la congestión de los próximos meses, ha hecho hincapié en la mejora de la movilidad, con aumento de las frecuencias del transporte público. También ha considerado que es posible hacer uso de las nuevas tecnologías para repartir los flujos turísticos mediante información actualizada sobre afluencia de gente a los distintos puntos turísticos.

Asimismo, ha destacado acciones como las encaminadas a estrangular el turismo de excesos. «Se está erradicando a todos los que no quieren respetar y eso es un punto de inflexión».