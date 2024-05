Las soluciones de los lectores a la masificación: «Que se inventen otra pandemia»

No lo entrecomillamos porque no es necesario. Limitar. Ésa es la respuesta mayoritaria por excelencia a la encuesta lanzada por Ultima Hora que proponía a los lectores compartir sus propias soluciones a la masificación turística que estamos viviendo y que, además, cada vez es más visible. Los lectores proponen límites y los proponen de todos los colores; empezando por los vuelos, los hoteles, los coches de alquiler e incluso limitar a los propios turistas.

Los coches de alquiler se llevan la palma, será por las congestiones eternas que llevamos sufriendo durante toda la semana y que tienen visos de ir a más. Los usuarios soportan de cada vez menos el denso tráfico de las carreteras baleares y proponen soluciones como: «Parad ya con los alquileres de coches y que usen más taxi o transporte público, sino será un caso», dice @marzenazubczynska. «Los coches de alquiler, por Dios, que limiten la entrada de coches, esto es un caos», añade @jonygc2. Hablando de los vehículos de alquiler muchos aprovechan para pasarse a los cruceros como @duna.888 que considera importante «controlar la entrada masiva de cruceros en nuestro puerto» o @matruyols que plantea «menos vuelos a la isla, menos ferris, menos coches de alquiler, limitar un crucero al día».

Para otros, reducir el número de coches de alquiler o de los cruceros que nos visitan sólo es el principio...«Límite a los coches de alquiler, prohibir mega-cruceros constantes y el alquiler turístico sólo para empezar», dice @veroniiica_ml, «y acabar con el turismo de borrachera» añade @sanam_eternadian. Los usuarios creen que no pedimos suficiente a los turistas que nos visitan y que eso debería ser la base para cualquier relación sana; estas son algunas de las propuestas que nos dejan: «Un tope de gente por día y por mes» dice @juananavasvargas, «Pedir algún tipo de visa paga que regule un tiempo máximo de permanencia» propone @m_reyes67 o «ser como Estados Unidos que te piden de todo para estar de vacaciones», sentencia @ajm.v19; aunque para sincera, la usuaria @monica_m_a: «Límite de población, límite de turistas por día o que directamente, ni vengan».

Eso sí, una vez que los turistas llegan aquí, hay otras soluciones para continuar con las limitaciones, reducir la oferta hotelera o vigilar especialmente los alquileres vacacionales no regulados: «Hay que controlar los pisos que están como alquiler vacacional y no tienen licencia» propone @jiiuliaoliveira; «regular los alojamientos turísticos», dice @beatrixharrison, «bajar el número de plazas hoteleras», apunta en este caso @ortego501; incluso, alguno de nuestros lectores, prevé echar una mano a los empresarios que contribuyan a los límites: «ir reduciendo la oferta de plazas hoteleras poco a poco incentivando a los hoteleros», plantea @martapmalf.

¿Y desviar o expandir el turismo? Sí, también han sido algunas de las soluciones propuestas y en este caso, variopintas, creativas y curiosas: «que se inventen otra pandemia», dice @mateorosblanes o «hay que alentar proyectos chiquititos para que se pongan hospedajes rurales más económicos tipo B&B» de @cechu-premet o «dejar de ser la playa de Europa» como comenta @xcamposmercadal13 e incluso «Limitar els vols provinents de paissos visitants. Hauràn de fer escales i se n afluixaràn» escribe @tustios_. @chechulou también cree que si se promovieran lugares menos conocidos y se bajara la cantidad de vuelos, ganaríamos algo en salud.

Y sí, puede que los residentes ganen algo en salud pero también nos queda claro con las respuestas de nuestros lectores que los turistas no ganarán suficiente para venir a Baleares si se cumplen los deseos de una gran mayoría: «subir precios e impuestos a los turistas», «aplicar un impuesto revolucionario por la entrada de extranjeros con fines turísticos», «que si no eres de Mallorca tengas que pagar más», «ecotasa de entrada de 50€ por persona que irá íntegra a mantener y cuidar nuestras islas», «que los billetes sean más caros y venga turismo de calidad», «aumentar mucho los precios de los hoteles que comercializan packs de turismo de alcohol» dicen @linaramirezf @manu.hacheme. @marcamu2011 @popolus33 @kelfavori y @jordijaumenicolau; aunque podríamos haber ampliado esa lista hasta el infinito. Eso sí, si a los turistas les resulta cara alguna de estas propuestas siempre pueden hacer caso a otra de las soluciones recurrentes, la de @joantorrens01 que repite con un sonoro «que no vengan».

La mejora de las infraestructuras, el transporte público, huir de los 'all inclusive'; la lista es infinita pero la desesperanza también ha alcanzado a los lectores y algunos piensan que «ya es demasiado tarde, hace muchos años que nos quejamos y no nos escuchan», expresa @spartan_legend. @gastonbonanno prefiere ponerse más filosófico: «bajar la ambición», nos dice; otros ven el turismo como si fuera la Agencia Tributaria: «Cita previa, abonar telemáticamente y control de accesos, eso son puestos de feina» dice @arnauponsg. Los más serios se centran en los principales problemas isleños: «dejad los pisos para los que vivimos aquí todo el año, es urgente regular este tema» @car_romiglio, «hay que invertir más en los campos y en las industrias para que el PIB no dependa sólo del turismo, indica @riky_pg_17.

Sin olvidar al grupo de los que consideran que no hay nada que regular, algunos usuarios también defienden estas cuestiones: «comemos del turismo, no todos trabajamos en la administración pública» de @fina.ramon o «sin turistas no hay dinero. Estáis acostumbrados a vivir bien sin pobreza gracias al dinero que viene» de @h_ikken o como dice @pedro_prats_mulet no importa tomar ninguna medida, porque según su criterio, simple y llanamente: «no hay masificación».

Y así podríamos seguir hasta pasar un verano que, tras estos días de debate sobre masificación, nos deja claro que se nos va a hacer especialmente largo, como este artículo; gracias a la colaboración de centenares de lectores que demuestran con sus respuestas que la saturación es, estos días, uno de sus principales quebraderos de cabeza. Por eso, siempre será mejor dejar las respuestas más graciosas para el final:

«Fácil, un cupo, salen 100, entran 100» @pantera_gym_bike

«Cierre de fronteras» @lluift

«Morir todos» @saavsaava

Tranquilos, sabemos que es una hipérbole.