Guiem Matas (Manacor, 1942) es el presidente de la Reyal Acadèmi de sa Llengo Baléà, que ha sido noticia estos días por la concesión, por parte de Felipe VI, del título de real a la entidad.

Perdone que empiece así, pero ¿cómo se escribe su nombre en balear?

(Lo deletrea) Guiem.

¿Cómo valora la concesión del título de ‘real’?

Lo pedimos hace más de un año y se nos ha concedido. Estamos contentos, satisfechos y agradecidos. Veo que todo el mundo lo cuestiona, pero teníamos el derecho a pedirlo.

Del balear llama su atención su gramática, cuyos criterios parecen realmente complicados, por no decir imposibles. Por ejemplo, ¿cómo se justifican los dos acentos de ‘baléà?

Ah, de gramática no entiendo. No se lo puedo explicar. No soy filólogo. Soy un enamorado de nuestra historia. Sí puedo decirle que el balear es una lengua porque tiene sus gramáticas y sus diccionarios, y que se escribe como se habla. Si hago una falta, habrá filólogos que me corrijan.

Aun así, parece una gramática tan complicada que difícilmente tendrá seguimiento.

Sí lo tendrá. Si me lo permite, le explicaré un poco de historia.

Adelante.

En 1465, el Llibre d’Ordre de Cavalleria es la primera obra en mallorquín que se lleva a imprenta. En 1496, Joan Dameto hizo una gramática mallorquina. Hasta la de Amengual, en el siglo XIX, se han hecho 20 ó 25 gramáticas de mallorquín, menorquín e ibicenco.

Ah, entonces mallorquín, menorquín e ibicenco son también lenguas, diferenciadas del balear.

No. En Mallorca, Menorca e Ibiza tenemos palabras que son diferentes entre islas, pero podemos decir que las gramáticas de mallorquín, menorquín e ibicenco están incluidas en la balear.

El andaluz o el canario, ¿pueden ser lenguas o quedan incluidas en el español?

No sé si el andaluz o el canario tienen gramáticas, pero sí, quedan incluidas en la del español.

Pero el mallorquín y el balear no pueden quedar incluidos en el catalán.

No, no pueden.

Me estaba hablando de historia. ¿En qué lengua hablaba y escribía Ramon Llull, de padres catalanes?

Todas sus obras están escritas en árabe, latín y lemosín.

¿Y con anterioridad Jaume I?

Cuando Jaume I llegó a Mallorca, pudo entenderse en lemosín con la gente común de la Isla.

Ya a finales del siglo XIX, Alfonso XII, en unos juegos florales, convocó un premio especial para la edición de una gramática mallorquina. Ganaron Tomàs Forteza y Antoni Maria Alcover, que era tío mío. Con posterioridad, el obispo Campins creó una cátedra de lengua y gramática mallorquinas en el seminario, y la ocupó Alcover. Más adelante, tanto Antoni Maria Alcover como Francesc de Borja Moll dijeron que el catalán, el valenciano y el balear eran lenguas distintas. De ahí su diccionario. Mientras tanto, Pompeu Fabra, que no era filólogo, copió la gramática mallorquina para hacer la catalana a su manera, de laboratorio.

¿No le parece que están muy solos en la defensa del balear?

Somos la única comunidad que no defiende su lengua. Ningún Govern quiere defender nuestra lengua y nuestra cultura. Y la Iglesia ha hecho igual. El único político balear que las defiende es Jorge Campos, de Vox.

¿Lo que molesta es que a la lengua se le llame catalán?

No tengo nada contra los catalanes, pero no tenemos nada que ver con ellos.

Veo TV3 desde que inició sus emisiones en Baleares y resulta que lo entiendo todo. En las últimas décadas, miles de jóvenes de las Islas se han ido a estudiar a Barcelona y, que se sepa, no han tenido que hacer ningún cursillo. ¿No es extraño, tratándose de lenguas diferentes?

Tenemos muchas palabras comunes, pero no todas. Son lenguas diferentes.

Bagur, Balaguer, Berga, Calafell, Canet, Cardona, Llofriu, Manresa, Martorell, Monserrat, Vic, Ripoll, Palou, Perelló, Reus, Terrassa, Tous, Vallespir... Son apellidos más o menos comunes en Balears y todos son topónimos catalanes. Hay muchos más. ¿No es extraño, siendo territorios con lenguas diferentes?

No hay ninguna relación. Son apellidos que coinciden, pero los topónimos no tienen nada que ver con la lengua. Esos apellidos no justifican que las lenguas sean las mismas.

En un mapamundi lingüístico, ¿no es extraño que de Méjico a Argentina, unos 10.000 kilómetros de distancia, hablen una misma lengua y que tres pequeños territorios, pegados uno al otro, hablen tres lenguas distintas?

Da igual que los territorios sean pequeños y estén pegados. Son tres lenguas distintas.

Hablan de imposición.

En los colegios se podría enseñar perfectamente en español, inglés y balear, pero es mucho más fácil hacerlo todo en catalán. El 95 % de los niños de Baleares no dicen moix en el colegio. Les obligan a decir gat.

No conozco a ningún niño de mi entorno que diga ‘gat’ o ‘gos’.

Pues le doy la enhorabuena por ese entorno tan mallorquín.

Hablan de tener una gramática balear, pero casi todos sus textos son en castellano.

Tiene que entender que en muchas generaciones lo aprendimos todo en castellano.