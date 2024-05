Més per Palma ha exigido al alcalde Jaime Martínez que «deje de menospreciar la lengua catalana para asegurarse la silla». Esta reacción llega después de la multitudinaria manifestación que se celebró este domingo con motivo de la Diada per la Llengua, en la que se exigió «el fin de la ofensiva contra el catalán ideada por Vox y perpetrada por los diferentes gobiernos del PP desde las instituciones». Este lunes, Més per Palma volvió a reclamar que «se respeten los derechos de los catalanoparlantes».

Los tres regidores de la formación en Cort comparecieron este lunes para defender «el derecho de todos los palmesanos a vivir en catalán, también en su ayuntamiento». Contreras explicó que «exigimos al PP que deje la extrema derecha y que vuelva al consenso imperante desde hace más de 40 años en esta tierra en materia de lengua». «La persecución de Vox contra el catalán, al que el PP apoya, ha provocado una manifestación histórica y masiva que ha sacado a miles de personas a la calle. Lo que sucedió en la Plaça Major de Palma pone de manifiesto que la sociedad recuerda aún el Govern Bauzá y que otra vez está dispuesta a plantar cara la uso y al ataque sistemático contra nuestra lengua. Es increíble ver que no han aprendido nada», señaló Contreras. El regidor de Més advirtió de «la crispación en materia de lengua siempre regresa cuando gobierna la derecha: desde Bauzá-Isern, y aún más ahora con Prohens-Martínez de la mano de Vox». Y reclamaron al equipo de gobierno que «deje de hacer antipolítica con la extrema derecha y vuelva al consenso y al sentido común: Palma no se merece un alcalde que se deja guiar por los discursos del ocio de la derecha antimallorquina. Estamos en manos de negacionistas del sentido común, Ante un gobierno que niega el conocimiento científico, que niega la función intelectual de la UIB, que niega la masificación turística, que ignora el problema de la vivienda y que ahora también niega el derecho de vivir plenamente en catalán en Palma». Por este motivo, Més per Palma ha presentado una moción para el próximo pleno que pedirá que el gobierno municipal devuelva el consenso en materia lingüística y que inste al Govern balear a rectificar y garantizar el derecho a vivir plenamente en catalán en las Islas. La misma moción también reclamará el reconocimiento de la unidad de la lengua catalana e instará a la Casa Real a rectificar «y retirar el tratamiento de real a la autodenominada Acadèmia de la Llengua Balear».