La portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuela Cañadas, ha acusado este lunes a la Obra Cultural Balear (OCB) de mentir, porque en Baleares se va a poder seguir estudiando en catalán, como hasta ahora, y lo único que cambia es que el curso que viene se podrá estudiar en español «por primera vez en 30 años».

Sobre la 'Diada per la llengua' que congregó el domingo a unas 5.000 personas en defensa del catalán en Palma, Cañadas ha destacado que la democracia y la libertad permiten que cada cual pueda manifestarse y celebrar como quiera, pero ha pedido a la OCB, convocante de la protesta, que «no mienta». «La OCB que defiende todo lo catalanista, secesionista y totalitarista y a miembros de ETA que son sus amigos, tendría que no mentir y decir que la lengua catalana no está atacada porque se va poder seguir estudiando en catalán el que estaba estudiando en catalán», ha dicho en la rueda de prensa semanal en el Parlament.

Ha insistido en que «pueden hacer todas las manifestaciones que quieran pero nadie en esta isla va a dejar de estudiar en catalán si es su deseo». «Lo que sí va a ser posible es estudiar en español por primera vez en los últimos 30 años», ha añadido. Por otro lado, Cañadas ha acusado al Gobierno central y al PSIB de atacar a la prensa, ha defendido el trabajo de los medios independientes y se ha unido a las peticiones de asociaciones de la prensa de que «detengan los ataques a los medios de comunicación». También ha mandado «un abrazo a los argentinos de Baleares» y ha recalcado: «El ministro de tuiter y de transportes no nos representa», ha dicho sobre la polémica entre Óscar Puente y el presidente argentino Javier Milei.

Sobre la actualidad parlamentaria, Cañadas ha explicado que Vox planteará en el pleno del martes una moción en defensa de la familia, «un pilar fundamental de la sociedad». La portavoz ha explicado que la moción pide al Govern del PP «dignificarla y devolver la perspectiva de familia a las políticas, después de ocho años en los que la familia tradicional ha sido atacada con desprecio y a sangre fría». Cañadas ha resumido que Vox pide al Govern del PP que aplique una mirada transversal de la familia en sus políticas y recupere unos valores sin los que no hay futuro. La portavoz ha adelantado además que Vox apoyará una proposición no de ley del grupo popular en defensa del sector agrícola, pero ha advertido de que «no significa nada si en Europa vota a favor del Pacto verde».